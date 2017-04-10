Ford'dan yeni akıllı beşik

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10 Nisan 2017, 18:57

Ford, ürettiği yeni akıllı beşikle gece yolculuğu simülasyonu sunarken, otomobil sesi, hareketi ve yol ışıklandırmalarını kopyalayarak bebeklerin daha kolay uyumasına yardımcı oluyor.

Ford mühendisleri, bir otomobildeki gece yolculuklarını inceleyerek, yol ışıkları ile otomobil sesi ve hareketlerini taklit eden, bebeklerin daha kolay uyumasına yardımcı olan Max Motor Dreams (Max Otomobil Rüyaları) adını verdikleri yeni bir akıllı beşik geliştirdi.

İngiltere’de bebekli ailelerin bir yılda ortalama 44 günlerini bebeklerini uyutmaya çalışırken harcadığını ortaya koyan bir araştırma sonrasında geliştirilen akıllı beşik, otomobil yolculuklarında duyulan motor sesi ve yol ışıklarını normal bir yatağa sahip olan akıllı beşikte bir araya getiriyor. Gece yolculuklarındaki tüm unsurları ev ortamında simüle edebilen akıllı beşik, şık görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik, sadece bir mobil uygulama vasıtası ile de akıllı telefonlardan rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Uygulama, bebeğin uykuya en kolay daldığı tüm ayarları kaydedebiliyor ve yeniden sunabiliyor.

"Anne ve babalarla yıllarca konuştuktan sonra, ebeveynlerin yenidoğan bebeklerinin her şeyden önce iyi bir gece uykusuna sahip olmasını istediklerini gördük” diyen Max Motor Dreams’in ödüllü tasarımcısı Alejandro López Bravo, aile arabasıyla yapılan bir sürüşün, bebekleri uyutmak için harikalar yaratabildiğini fakat bu sürüşün de direksiyon başındaki anne ve babayı uykusuz bıraktığını ve Max Motor Dreams’in insanların günlük hayatlarını iyileştirebileceklerini söyledi.

Ford, akıllı beşik Max Motor Dreams’in şu an için bir defaya mahsus pilot üretimini gerçekleştirildi. Gerçekleştireceği kapsamlı araştırmalar sonrasında şirket, benzersiz beşiği üretime almayı değerlendiriyor

