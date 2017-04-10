Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye'de

Serinin iç tasarımında parçalı deri koltuklar ve deri kaplama direksiyon simidi öne çıkarken, koltuklar direksiyon simidi ve vites topuzunda kırmızı rengiyle kontrast oluşturan dikiş detayları göz alıyor. 4 kişilik araç, az yer kaplayan yapısına rağmen sıra dışı bir bagaj hacmi ve yolcu alanı sunuyor.

Yeni seride kontrast renklerde spor şeritler, manyetik gri ön ve arka tampon alt koruma, yan aynalar ve gövde rengi yan etekler yer alıyor. Kalın sportif şeritler önden arkaya uzanırken, 16 inçlik manyetik gri alaşım jantlarla araç tamamlanıyor.

“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, hafif ticari araç ailesini yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile tamamlıyor.

Ford, ticari araç ailesindeki ürün yelpazesini şimdi şık tasarımı ile dinamik bir görünüm sunan yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile güçlendiriyor.