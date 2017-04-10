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Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye'de
10 Nisan 2017, 18:48
Ford, ticari araç ailesindeki ürün yelpazesini şimdi şık tasarımı ile dinamik bir görünüm sunan yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile güçlendiriyor.
“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, hafif ticari araç ailesini yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile tamamlıyor.
Yeni seride kontrast renklerde spor şeritler, manyetik gri ön ve arka tampon alt koruma, yan aynalar ve gövde rengi yan etekler yer alıyor. Kalın sportif şeritler önden arkaya uzanırken, 16 inçlik manyetik gri alaşım jantlarla araç tamamlanıyor.
Serinin iç tasarımında parçalı deri koltuklar ve deri kaplama direksiyon simidi öne çıkarken, koltuklar direksiyon simidi ve vites topuzunda kırmızı rengiyle kontrast oluşturan dikiş detayları göz alıyor. 4 kişilik araç, az yer kaplayan yapısına rağmen sıra dışı bir bagaj hacmi ve yolcu alanı sunuyor.
Ford Tourneo Courier Blackline serisi, Türkiye’de 1.5L TDCi dizel motor seçeneğiyle 67.165 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor.
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