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Automechanika İstanbul'da İnci Akü farkı
07 Nisan 2017, 16:22
İnci Akü, Start-Stop AGM ve Start-Stop EFB serisi ürünlerini Automechanika İstanbul'da sektör oyuncularıyla buluşturuyor.
Otomotiv yan sanayi sektörünü her yıl bir araya toplayan Automechanika İstanbul fuarı, 6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde sektörün önde gelen firmaların katılımı ile gerçekleşiyor. Sektörün profesyonellerine ideal ticaret ve bilgi platformu sunabilmeyi amaçlayan Automechanika İstanbul’da İnci Akü, bugüne kadarki en büyük standı ile katılım gösteriyor.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, yeni mottosu olan “Dünyanın Enerji Uzmanı” teması temel alınarak hazırlanan standında, tüm ürün gamını pazardaki potansiyel müşterileri ve sektörün ileri gelenleri ile paylaşıyor. Standının bir bölümünü sadece Start-Stop AGM, Start-Stop EFB ve Geliştirilmiş Taksi Aküsü sistemlerine ayıran İnci Akü, 6 Nisan'da bayii ve distribütörlerinin katıldığı kokteylde markanın gelecek hedefleri ve gelişim planlarını paylaştı.
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