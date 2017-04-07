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Elektrikli Karsan Jest, Madrid Belediyesi'nden tam not aldı

Elektrikli Karsan Jest, Madrid Belediyesi'nden tam not aldı

Tarih 07 Nisan 2017, 16:12

Madrid Belediye Taşımacılığı Şirketi'nin (EMT) tüm toplu taşıma filosunu çevreci araçlara dönüştürme projesi kapsamında teste alınan elektrikli Karsan Jest tam not aldı.

Karsan, Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli minibüs modeli Jest’i İspanya’nın başkenti Madrid’te kapsamlı bir teste soktu. Madrid Belediye Taşımacılığı Şirketi (EMT), tüm toplu taşıma filosunu çevreci araçlara dönüştürme projesi kapsamında Carabanchel'deki tesislerinde iki hafta boyunca kapsamlı testler gerçekleştirdi. Alçak platformlu, 19 yolcu kapasitesine sahip ve 180 km menzile ulaşabilen elektrikli Karsan Jest, Madrid’in tarihi yapıya sahip dar sokaklarına uygun 5.8 metre uzunluğuyla testi başarıyla tamamladı. Kısa süre sonra hizmet süresi sona erecek araçları çevreye zarar vermeyen ‘sıfır emisyonlu’ araçlarla değiştirecek olan Madrid Belediyesi, test sonuçlarına göre 18 adetlik satın alma ihalesi açacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Türkiye’de geliştirip ürettikleri çevreci toplu taşıma sistemlerini Avrupa’nın beğenisine sunduklarını belirtti. Avrupa’nın ‘sıfır emisyonlu’ toplu taşıma araçları için hızlı bir dönüşüm başlattığını kaydeden Okan Baş, “Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli minibüsü Jest’i ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda dünyanın beğenisine sunmuştuk. Fuarda çok beğenilen elektrikli Jest şimdi de Avrupa’nın en gözde kentlerinden biri olan Madrid’te teste girdi. Modelimiz kentin dar sokaklarına uygun yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu kapasitesiyle oldukça olumlu yorumlar aldı. 2020 yılına kadar filosuna 78 adet elektrikli araçla donatacak olan Madrid Belediye Taşımacılığı Şirketi’ne biz de yerli ve elektirkli Jest minibüsümüzle dahil olmayı arzu ediyoruz” dedi.

 

 

 

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