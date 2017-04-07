Sertrans Logistics, yılın lojistik şirketi seçildi

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07 Nisan 2017, 16:02

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde Sertrans Logistics, sektör paydaşları ve halkın oylarıyla ''Yılın Lojistik Şirketi Ödülü''ne layık görüldü.

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında düzenlenen ve tekstilden kimyaya, dayanıklı tüketimden e-ticaret sektörüne dek binlerce tedarik zinciri yöneticisinin, lojistik firma temsilcisinin ve halkın oylarıyla belirlenen '2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Yarışmaya iki dalda aday olan Sertrans Logistics, aldığı oylarla “Yılın Lojistik Şirketi“ seçildi.

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin ardından gerçekleşen törende, Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş’e ödülü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürü Cemalettin Şevli verdi. Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, törende yaptığı konuşmada; “Gerçekleştirdiğimiz teknoloji ve alt yapı yatırımlarımızla dünyaca bilinen pek çok markaya hizmet veriyoruz. Özellikle e-lojistikde geliştirdiğimiz özgün ileri teknolojik uygulamalarımızla sektörümüze öncülük yapar hale geldik. Yılın Lojistik Şirket Ödülü’yle başarılarımızın takdir edilmesi harika bir duygu. Şüphesiz, başarıyı teşvik ederek kendimizi aşabiliriz. Endüstri 4.0 gibi yaşamın her alanında akıllı uygulamaların hüküm süreceği bir dünyaya kendimizi şimdiden hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ödül de gösteriyor ki ileri görüşlü vizyoner bakış açımız bizi farklılaştırıyor” dedi.

70 milyon ürünlük online lojistik kapasitesi

Keleş şöyle devam etti; “Sertrans Logistics olarak, sadece e-lojistik hizmetleri için ayırdığımız alanı 50 bin metrekareye, yıllık online ürün kapasitesimizi de 70 milyonun üzerine çıkardık. Online pazarın pastası giderek büyüyor ve biz bunu önceden öngördüğümüz için sektörümüzde öne çıkmayı başarıyoruz. 28 yıllık deneyimimizle, yüksek kapasiteli depolarımız ve çok geniş katma değerli hizmetlerimizle müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Esnek yapımız ve geleceği gören bakış açımızla farklı sektörlere uygun çözümler sunabiliyoruz. Bu hem bizi hem de müşterilerimizi geleceğe hazırlıyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunuyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Lojistik ve perakende ayrılmaz ikili

Perakende ve Dağıtım Lojistiği hakkında konuşan Keleş; “Lojistik ve perakendenin ayrılmaz bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. İyi bir perakendeci her şeyden önce iyi bir lojistikçidir. Şu anki rekabet düzeyinde kendi işine odaklanmak çok önemli. Lojistik hizmetleri aldığınız noktada büyümeyi yakalayabiliyor olmak olmazsa olmaz. Rekabet çok acımasız ve çok büyüyen bir alan” dedi.

Lojistik artık karlı bir iş

Keleş şunları ekledi; “Geçmişte lojistik bir zarar merkezi olarak görülüyordu. Artık lojistik bir kar merkezidir. Bütün lojistik hizmetlerini bir noktadan almak gerçekten konforlu. Biz lojistikçiler olarak bu konforu hedeflemeliyiz. Müşterilerimizin işlerinin sürdürülebilir ve başarılı olmasını sağlamaya odaklanmalıyız” dedi.