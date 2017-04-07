TEMSA'dan Adana'ya 15 adet Avenue

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07 Nisan 2017, 15:54

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentiçi ulaşımda otobüs filosuna 15 adet TEMSA Avenue otobüsü daha ekledi.

TEMSA, kent içi ulaşıma yönelik ürettiği Avenue otobüslerini Adana ile buluşturmaya devam ediyor. TEMSA, Adana’da düzenlenen törenle, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 15 adet Avenue otobüsü daha teslim etti.

TEMSA, teslim edilen otobüslerde yolculuk yapan kadınların durak dışında istedikleri yerde inebilmelerine olanak sağlayan “Pembe Buton” uygulamasını hayata geçirdi.

Teslim töreninde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ile TEMSA çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Bugün Adana’ya yeni bir hizmet için buradayız. Ulaşımın niteliği ve standartını artırırken, kaliteli ve güvenli ulaşım standartını yükseltirken; projesi, tasarımı, markası bizden olan TEMSA’yı; her ürettiğini, her yeni otobüsünü, araştırmacı kabiliyeti ile tebrik ediyorum” dedi.

“Bu TEMSA’nın gururu olduğu gibi, Adana’mızın da ülkemizin de gururudur” diye konuşan Sözlü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin otobüslerinde güvenlik zafiyeti olmamıştır. Bu Adana için kıvanç kaynağıdır. Ancak, toplu taşımanın taşıyanları ve taşınanları arasında bu konuda bir farkındalık oluşmasında panik butonlarının katkısı olacaktır. TEMSA, Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek otomotiv şirketidir. Zor şartlarda üretmeyi göze alıp, ARGE yapıp, dünya piyasalarında büyük otomotiv devleriyle mücadele edip, ayakta kalmanın otomotiv sektörünü bilenler için anlamı çok açık ve nettir. Çok zordur. TEMSA, kendi markasıyla otobüs üreten dünyadaki birkaç firmadan biridir ve Adana’dadır. Bugün, 120 adet otobüsün 15’inin teslimatı yapılıyor. Hedefimiz Adana’da ulaşımın standartını yukarı çekmek. TEMSA Avenue otobüslerle Adana’mızın kent içi ulaşım standardını yükselteceğiz.”

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik de törende yaptığı konuşmada, üretim yaptıkları kentin ulaşım filosuna 15 adet Avenue daha teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çelik, “TEMSA olarak; Adana’da üretim yapmaktan, Adana’ya istihdam sağlıyor olmaktan, araçlarımızı 66 ülkeye Adana’dan ihraç etmekten her zaman gurur duyduk, duyuyoruz. Adana’nın büyümesine, gelişmesine, Adana’daki yaşam kalitesi ve standartlarının her gün daha da yükselmesine tanık oluyoruz. TEMSA olarak müşterilerimize en uygun ve en iyi hizmeti, en iyi araçları ve en yenilikçi çözümleri sunmak için yatırımlarımıza, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Kadın yolculara Pembe Buton

Kentiçi ulaşımda, güvenlik ve konforun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dinçer Çelik, “Güvenlik ve konfor talebiyle birlikte, akıllı ulaşım çözümleri, daha da önem kazanıyor. Konforlu iç dizaynı, engelli donanımı, klima sistemleri, Euro 6 normlarına uygun çevreci motorları ve yüksek teknolojisiyle Avenue otobüslerimiz, Adana’nın yanı sıra pek çok ilimizde yurttaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca bugün teslimatını yaptığımız 15 Avenue aracımızda “pembe buton” uygulamasını da başlatıyoruz. Bu uygulamayla, otobüs içindeki, duracak butonu sayısını 7’den 10’a çıkarttık. Bu butonlar sayesinde durak harici iniş yapmak isteyen kadın yolcular istedikleri yerde inebilecekler” dedi.

Çelik, Adana’da üretim yapan firmalara verdiği destekten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye de teşekkür etti.

