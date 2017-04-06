Adanaspor'u TEMSA taşıyacak

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06 Nisan 2017, 17:49

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, takım otobüsü olarak TEMSA Maraton'u tercih etti.

TEMSA’nın Maraton’u, spor kulüplerinin tercihi olmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’de BJK, GS ve Başakşehir takımlarının ulaşımını sağlayan Maraton, Adanaspor’un da tercih ettiği takım otobüsü oldu.

Adanaspor’un yeni otobüsü TEMSA Maraton’un teslimi nedeniyle Adana TEMSA fabrikasında bir tören düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün yanı sıra çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu törende kulübün yeni otobüsü, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik tarafından Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül’e teslim edildi.

Törende konuşan ve Adana kulüplerine verdiği destek için TEMSA’ya teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “TEMSA; üreten Adana’nın gururu ve Adana için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyor. Adanaspor’un başarılarında TEMSA’nın da katkısı olacak. Adanaspor; sporseverlerin gönlünde taht kurmuş bir takımdır ve Adana’da güçlü varlığını devam ettirecektir. Adanaspor’a hayırlı olsun. Kulübümüze kattıkları için TEMSA’yı ve değerli çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ise; TEMSA’nın Adana’da kurulduğuna ve dünyanın 66 ülkesine Adana’dan ihracat gerçekleştiren bir marka olduğuna dikkat çekerek, Adana’nın köklü markalarından Adanaspor’la iş birliğine gitmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Dinçer Çelik şunları söyledi: “Maraton aracımız, sunduğu yüksek konfor ve güvenlik donanımlarıyla bugüne kadar kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Maraton, dizaynından teknolojik donanımına kadar bünyesinde barındırdığı özelliklerle, futbol kulüplerimizin de tercihi olmaya devam ediyor. Adanaspor’un takım otobüsü olarak Maraton aracımızı tercih etmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İki güçlü marka arasındaki bu iş birliğinin Adanaspor’a başarıya giden yolda konfor, bizlere de güç katacağına inanıyorum.”

Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül de TEMSA’ya teşekkür ederek, “En büyük teşekkürü TEMSA’da çalışan kardeşlerimiz hak ediyor. Adanaspor’a da otobüs desteği verdikleri için TEMSA’ya, TEMSA ailesine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu otobüs bizi motive ederek, maç kazandıracak. Bütün taraftarımıza bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.

