Gök-Bora'dan Sefa Ezgin, 'Yılın Lojistik Profesyoneli' ödülü aldı

Anasayfa » Güncel

06 Nisan 2017, 17:34

''Lojistikte Yılın Başarı Ödülleri'' töreninde, başarılı çalışmalarından dolayı Sefa Ezgin, ''Yılın Lojistik Profesyoneli'' ödülüne layık görüldü.

“2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri” İstanbul Hilton Bomonti otelde sahiplerini buldu. 2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nin gala yemeğinde düzenlenen “Lojistikte Yılın Başarı Ödülleri” töreninde, Sefa Ezgin 'Yılın Lojistik Profesyoneli' ödülüne layık görüldü.

14 kategoride verilen oylama sonucunda, ödülü Gök-Bora Lojistik Pazarlama, Satış, CRM ve Nakliye Satın alma Müdürü Sefa Ezgin, UTA Lojistik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz’ın elinden aldı.

Düzenlenen törenden sonra konuşan Sefa Ezgin, şöyle konuştu: ''Ekonomi ve Lojistik Zirvesi gibi prestijli bir organizasyondan aldığım bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödülü, tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Ayrıca, bu ödül daha kaliteli hizmet sunma çabalarımızın somut birer karşılığı olarak bizleri gururlandırıyor, daha çok motive ediyor.

Gök-Bora Lojistik olarak, kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Öncelikli hedefimiz, çalıştığımız firmaların bizi hizmet sağlayıcısının ötesinde maksimum değer oluşturan stratejik bir ortak olarak konumlandırmalarıdır. Bizi bu ödüle layık görenlere sonsuz teşekkür ediyorum."