Karsan'dan Afyon'a 24 adet Jest

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05 Nisan 2017, 19:39

Karsan, son olarak Afyon Belediyesi'ne 24 adet Jest minibüs teslimatı gerçekleştirerek şehirlere modern çözümler sunan anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.



Bursa'da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın, 'Sınırsız Ulaştırma Çözümleri' vizyonuyla hareket ettiğinibelirten Muzaffer Arpacıoğlu, "Yerleşim yerlerinin nüfusuna ve coğrafi yapısına entegre, inovatif, sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve geniş kapsamlı çözümler üretiyoruz. Karsan olarak 6 metreden 18metreye kadar, kent içi toplu taşımada kullanılabilecek, alçak tabanlı engelli erişimine uygun araçları üretebilen tek firmayız. Modern bir tasarıma, alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine sahip, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeken Jest minibüslerimizi Afyon halkının kullanımına sunduğumuz için sevinçliyiz" değerlendirmesini yaptı.