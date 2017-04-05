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Karsan'dan Afyon'a 24 adet Jest

Karsan'dan Afyon'a 24 adet Jest

Tarih 05 Nisan 2017, 19:39

Karsan, son olarak Afyon Belediyesi'ne 24 adet Jest minibüs teslimatı gerçekleştirerek şehirlere modern çözümler sunan anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle öne çıkan ve yerel yönetimlerle yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Karsan, Afyon Belediyesi'yle 24 adet Jest için yeni bir anlaşma imzaladı. Araç teslim törenine Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Afyon Belediye Başkan Vekili Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Afsu Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış ve Afyon Belediyesi yetkilileri katıldı.
Bursa'da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın, 'Sınırsız Ulaştırma Çözümleri' vizyonuyla hareket ettiğini
belirten Muzaffer Arpacıoğlu, "Yerleşim yerlerinin nüfusuna ve coğrafi yapısına entegre, inovatif, sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve geniş kapsamlı çözümler üretiyoruz. Karsan olarak 6 metreden 18
metreye kadar, kent içi toplu taşımada kullanılabilecek, alçak tabanlı engelli erişimine uygun araçları üretebilen tek firmayız. Modern bir tasarıma, alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine sahip, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeken Jest minibüslerimizi Afyon halkının kullanımına sunduğumuz için sevinçliyiz" değerlendirmesini yaptı.

 

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