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Citroën bakım günlerinde yüzde 20 indirim fırsatı

Citroën bakım günlerinde yüzde 20 indirim fırsatı

Tarih 05 Nisan 2017, 19:29

Citroën, 15 Nisan 2017'ye kadar araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine, belirli ampul, silecek, buji ve debriyaj kitlerinde ve bu parçaların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroën, avantajlı servis kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

Citroën teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroën Türkiye, 15 Nisan 2017’ye kadar sürecek kampanya ile tüm Citroën araç sahiplerine avantaj sunuyor. Citroën Yetkili Servisleri’nde uygulanacak kampanya kapsamında; belirli ampul, silecek, buji ve debriyaj kitlerinde ve bu parçaların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuluyor.

 

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TASIYANLAR SAYI 205

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