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Toyota Avrupa'dan TAYSAD'a ödül yağmuru

Toyota Avrupa'dan TAYSAD'a ödül yağmuru

Tarih 05 Nisan 2017, 19:25

Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Europe Yıllık Tedarikçi Toplantısı'ndan, 25'i TAYSAD üyesi olmak üzere 33 Türk tedarikçi ödülle döndü.

Japonya'nın en büyük üreticisi Toyota, tedarikçilerini ödüllendirdi. Toyota Motor Europe tarafından her yıl Brüksel’de gerçekleştirilen ve Avrupa çapında yüzlerce tedarikçi arasında başarılarıyla öne çıkanların belirlendiği törende, 25 TAYSAD üyesi ödül aldı.
Brüksel’de düzenlenen Toyota Motor Europe Yıllık Tedarikçi Toplantısı’ndan, 25’i TAYSAD üyesi olmak üzere 33 Türk tedarikçi ödülle döndü. Kalite, Tedarik, Değer Analizi, Proje Yönetimi, Maliyet ve Desteğe İhtiyaç Duymayan Firma kategorilerinde ödüllerin verildiği törende, TAYSAD üyeleri üstün performans ve başarı ödülleri ile  tedarikçi takdir sertifikası almaya hak kazandı. 
Küresel arenada ödüle doymayan üyelerinin başarısını değerlendiren TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Müşterilerinin kalite, fiyat ve teslimat beklentilerini sorunsuz karşılayan TAYSAD üyeleri, yerli ve yabancı ana sanayi firmalarından aldığı sayısız ödül ile başarısını taçlandırıyor. Emeğimizin karşılığını almak, motivasyonumuzu ve hızımızı da artırmamızı sağlıyor. Türk otomotiv tedarik sektörü, taşın altına elini koyuyor ve yaptığı işin hakkını veriyor. Bugün ihracat şampiyonu olmamız, şans eseri değildir. Biz her koşulda işimizi yapıyoruz ve amacımız bu ülkeye değer katabilmek. Bundan sonra da çalışmalarımızı kesintiye uğratmadan yürütmek en önemli hedefimiz olacak. Ödül alan tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum” dedi.

TAYSAD üyeleri ödüle doymuyor
Toyota Avrupa tarafından verilen en prestijli ödül olan Üstün Performans Ödülü’nün sahibi Kalite kategorisinde Bosch Fren olurken, Proje Yönetimi kategorisinde ise Farba Otomotiv oldu.  GKN Eskişehir Otomotiv Kalite kategorisinde,  Ecoplas, Farplas, Ficosa, Toyotetsu, firmaları Proje Yönetimi kategorisinde ve CMS Jant, Güçsan Plastik ve Maxion İnci Jant firmaları Tedarik kategorisinde Başarı Ödülü’nü aldı.
Aisin Otomotiv, Denso ve Sango’nun Desteğe İhtiyaç Duymayan Firma Ödülü aldığı törende son olarak Aisin Otomotiv, Akpres Metal, Beyçelik Gestamp Otomotiv, Bosch Fren, CMS Jant, Güçsan Plastik, HP Pelzer Pimsa, Kanca Dövme Çelik, Martur Automotive, Paksan Makine, Pressan, Sekiso Otomotiv, Standard Profil, Şişecam Automotive, TKG Adapazarı, Toyota Boshoku Türkiye ve Toyotetsu firmalarına değişik kategorilerde Tedarikçi Takdir Sertifikaları takdim edildi.


 

 

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