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Toyota Avrupa'dan TAYSAD'a ödül yağmuru
05 Nisan 2017, 19:25
Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Europe Yıllık Tedarikçi Toplantısı'ndan, 25'i TAYSAD üyesi olmak üzere 33 Türk tedarikçi ödülle döndü.
Japonya'nın en büyük üreticisi Toyota, tedarikçilerini ödüllendirdi. Toyota Motor Europe tarafından her yıl Brüksel’de gerçekleştirilen ve Avrupa çapında yüzlerce tedarikçi arasında başarılarıyla öne çıkanların belirlendiği törende, 25 TAYSAD üyesi ödül aldı.
TAYSAD üyeleri ödüle doymuyor
Toyota Avrupa tarafından verilen en prestijli ödül olan Üstün Performans Ödülü’nün sahibi Kalite kategorisinde Bosch Fren olurken, Proje Yönetimi kategorisinde ise Farba Otomotiv oldu. GKN Eskişehir Otomotiv Kalite kategorisinde, Ecoplas, Farplas, Ficosa, Toyotetsu, firmaları Proje Yönetimi kategorisinde ve CMS Jant, Güçsan Plastik ve Maxion İnci Jant firmaları Tedarik kategorisinde Başarı Ödülü’nü aldı.
Aisin Otomotiv, Denso ve Sango’nun Desteğe İhtiyaç Duymayan Firma Ödülü aldığı törende son olarak Aisin Otomotiv, Akpres Metal, Beyçelik Gestamp Otomotiv, Bosch Fren, CMS Jant, Güçsan Plastik, HP Pelzer Pimsa, Kanca Dövme Çelik, Martur Automotive, Paksan Makine, Pressan, Sekiso Otomotiv, Standard Profil, Şişecam Automotive, TKG Adapazarı, Toyota Boshoku Türkiye ve Toyotetsu firmalarına değişik kategorilerde Tedarikçi Takdir Sertifikaları takdim edildi.
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