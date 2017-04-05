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PremiumContact 6, liderlik kürsüsünden inmiyor

PremiumContact 6, liderlik kürsüsünden inmiyor

Tarih 05 Nisan 2017, 19:05

Continental'in yeni yaz lastiği PremiumContact 6, Alman AutoBild Sportscars dergisinin düzenlediği yaz lastiği testinde birinciliği elde etti. PremiumContact 6 aynı zamanda 'Çevre Şampiyonu' seçildi.

Continental’in yeni yaz lastiği PremiumContact 6, AutoBild’in gerçekleştirdiği büyük yaz lastiği testinde ilk sıraya yerleşti. Popüler Dergi, “Hem ıslak hem de kuru yolda en iyi sürüş özellikleri, dinamik yol tutuş performansı ile birleşen hassas direksiyon tepkisi, ıslak ve kuru yolda kısa fren mesafesi ve üstün kilometre performansı” ifadeleriyle lastiğe övgüler yağdırdı. On iki farklı test kategorisinden birincilikle geçen PremiumContact 6 aynı zamanda “Çevre Şampiyonu” unvanını da aldı.

Continental Binek ve Hafif Ticari Araç Lastikleri Halkla İlişkiler Müdürü Alexander Bahlmann: “Elde ettiğimiz bu mükemmel test sonuçlarından çok memnunuz. Bu ödül, lastik mühendislerimiz için iki şey ifade ediyor: ilki emeklerinin ciddi anlamda takdiri, ikincisi de ileride en yüksek teknolojiyle çözümler geliştirmek için harika bir motivasyon” diyerek görüşlerini aktardı.
AutoBild tarafından yapılan bu yarışmada, 225/50 R 17 ebatında Avrupa, Amerika ve Asya kıtasından 52 adet lastik modeli incelendi. Çok sayıda kompakt ve orta sınıf araca takılabilen bu lastik ebatı, BMW 3 Serisi otomobil kullanılarak test edildi. Dergi, 'Tehlikeye sebep olacak derecede uzun' fren mesafelerinden dolayı güvenlik testini geçemeyen farklı markalarda 13 lastik modeline karşı uyarıda bulundu.

Yeni Continental PremiumContact 6, birinci sınıf güvenlik özelliklerini yüksek konfor seviyesi, hassas direksiyon tepkisi ve iyi çevre performansı ile birleştiriyor. Lastik mühendisleri, bu üstün mühendislik seviyesine ulaşmak için yeni hamur bileşimleri geliştirerek lastiğin sırt tasarımını optimize ettiler. Yüksek teknolojili SportContact 6 spor lastiğinin sırt tasarımından esinlenerek özellikle konforlu sürüş sunan bir lastik sırtı yarattılar. Yeni lastik ilk yıl, binek ve SUV araçlar için 16 - 21 inç jantlarda 70 ebatta piyasaya sürülecek.

 


 

 

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