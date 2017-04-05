TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Yönetici Haberleri

TNT Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim

TNT Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim

Tarih 05 Nisan 2017, 18:58

Ülkü Kurucuoğlu Bal, 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren kariyerine TNT'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.

TNT İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Ülkü Kurucuoğlu Bal geldi.
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitiren Ülkü Kurucuoğlu Bal, Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. Kariyerine 2004 yılında NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü olarak başlayan Bal, ardından sırasıyla 2005 yılında TNT Türkiye İnsan Kaynakları Sorumlusu, 2010’da Ceva Lojistik İnsan Kaynakları Şefi, 2011’de Beta Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı. 2012’de Coca Cola İçecek İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonuna gelen Ülkü Kurucuoğlu Bal, 2016 yılından beri BASF Kimya’da İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev almakta idi.

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetici Haberleri

GEFCO Freight Forward'ın İdari Başkan Yardımcılığı'na atama

 GEFCO Freight Forward'ın İdari Başkan Yardımcılığı'na atama Lojistik sektöründe 25 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Anthony Gunn, GEFCO Freight Forwarding'ın başına geti...

Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne atama

 Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne atama Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Levent Kadagan atandı.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x