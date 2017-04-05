TNT Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim

TNT İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Ülkü Kurucuoğlu Bal geldi. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitiren Ülkü Kurucuoğlu Bal, Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. Kariyerine 2004 yılında NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörü olarak başlayan Bal, ardından sırasıyla 2005 yılında TNT Türkiye İnsan Kaynakları Sorumlusu, 2010’da Ceva Lojistik İnsan Kaynakları Şefi, 2011’de Beta Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştı. 2012’de Coca Cola İçecek İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonuna gelen Ülkü Kurucuoğlu Bal, 2016 yılından beri BASF Kimya’da İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev almakta idi.

Ülkü Kurucuoğlu Bal, 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren kariyerine TNT'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.