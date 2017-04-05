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TNT Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim
05 Nisan 2017, 18:58
Ülkü Kurucuoğlu Bal, 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren kariyerine TNT'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.
TNT İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Ülkü Kurucuoğlu Bal geldi.
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