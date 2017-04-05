Assan Hanil, dünyaya koltuk üretecek

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05 Nisan 2017, 18:44

Ar-Ge merkezinde geliştirdiği, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında önemli araç üreticileri ile tedarik anlaşması imzalayan Assan Hanil, Türkiye'de lider, küresel şirket olma yolunda ilerliyor.





Ticari araç sürücü koltuğu projesi ile önümüzdeki üç yıl içinde, ilgili tesisler dahil toplam 32 milyon Euro’luk yatırım planlayan Assan Hanil, Avrupa, Rusya ve Kore’ye orta vadede önemli ölçekte ihracat yapmayı hedefliyor.

Assan Hanil Genel Müdürü Okan Gedik, TRT Haber’de Elif Saygılıer’in sunduğu Ekonomi 7/24 Programı’na konuk oldu. Otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçisi Assan Hanil’in, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında önemli araç üreticileri ile tedarik anlaşması imzaladığını söyledi. Gedik, bu ürün ile hem yurtiçinde, hem yurtdışında güçlü bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu üründe 2018 yılında seri üretime geçecek olan Assan Hanil, yeni koltuğu ile dünyaya açılmayı, müşterilerinin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda yeni tesisler kurmayı planlıyor.

“Türkiye ekonomisine ve geleceğimize inanıyoruz. İş dünyası olarak yatırımlarımızı dönemsel hareketlere göre değil, ülkemize katma değer yaratmak üzere planlıyoruz; Türkiye’nin gelişimine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini arttırmaya, istihdamı geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörümüzde, ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız” diyen Gedik, bu doğrultuda inovasyona ve Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini, halen 22 adet tescillenmiş fikri mülkiyet hakkı ile değerlendirme sürecinde toplam 30 başvuruları bulunduğunu belirtti.

Assan Hanil, Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerinde yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar, kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Okan Gedik, sadece otomotiv sektöründe değil, tüm ulaşım araçları sektöründe en iyi ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Gedik, Assan Hanil’in 2015 yılında ISO sıralamasında 158. sırada yerini aldığını, 2016 yılında satış cirosunu 223 milyon Euro’ya yükselttiğini belirterek şunları söyledi:

“2017 sonu itibariyle planlanan çerçevede büyüme bekliyoruz. Türkiye’nin 2015 yıl sonu itibariyle otomotiv ana sanayi ihracatı 12,98 milyar dolar, otomotiv yan sanayi ihracatı ise 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.”

Okan Gedik, 2015 yılında ulaşılan üretim seviyesiyle Türkiye’nin taşıt araçları üretimi sıralamasında Avrupa’da 5., dünyada ise 15. sırada yer aldığını, ticari araç kategorisinde Avrupa’nın en büyük üreticisi olduğunu vurgulayarak, Assan Hanil’in de sektöre paralel bir büyüme planladığını sözlerine ekledi.

