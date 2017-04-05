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UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor
05 Nisan 2017, 17:57
UPS, Flex Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini 2017 yılı boyunca hayata geçiriyor olacak.
UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.
Flex™ Global View hizmetinde oturum açan UPS tedarik zinciri müşterileri aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacak:
Yeni deniz konteyneri gösterge paneli – Deniz konteynerlerine özel görünürlük sağlayan gösterge paneli. Konteyner bilgileri taşıyıcı, yükleme ve boşaltma limanları, gönderici veya alıcıya göre sınıflandırılabilir.
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