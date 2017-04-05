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UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor

UPS, yük taşımacılığı için takip teknolojisini geliştiriyor

Tarih 05 Nisan 2017, 17:57

UPS, Flex Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini 2017 yılı boyunca hayata geçiriyor olacak.

UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.

Flex™ Global View hizmetinde oturum açan UPS tedarik zinciri müşterileri aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacak:

Yeni deniz konteyneri gösterge paneli – Deniz konteynerlerine özel görünürlük sağlayan gösterge paneli. Konteyner bilgileri taşıyıcı, yükleme ve boşaltma limanları, gönderici veya alıcıya göre sınıflandırılabilir.
Ayrıntılı Nakliyat Uyarıları – Flex™ Global View, sevkiyat ve gümrük girişleri ile ilgili belirli tedarik zinciri durumları hakkında müşterilere e-posta uyarıları gönderir. Bu uyarılar artık, daha önceden yalnızca sistemde oturum açarak ve bu bilgiyi arayarak erişilebilen sevkiyata özgü daha fazla ayrıntıyı içerecek. Sonuç olarak, müşteriler tedarik zincirlerindeki değişiklikleri e-posta uyarıları yoluyla anında öğrenecek ve hemen yanıt verebilecekler.
Daha iyi gösterge panelleri ve raporlar – Flex™ Global View hizmetinin gösterge panelleri ve raporları, müşterilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlendi.
UPS Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller şunları söyledi: “UPS, müşterilere yönelik bu önemli teknoloji aracının sürekli gelişimine kendini adamıştır. Tedarik zincirinde yaşanan son dakika sürprizlerden kimse hoşlanmaz. İşte bu yüzden Flex™ Global View müşterileri daha iyi bilgilendirmek ve tedarik zincirlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamak için görünürlük düzeyi, raporlar ve uyarılar sunuyor.”


 

 

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