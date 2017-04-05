GEFCO Freight Forward'ın İdari Başkan Yardımcılığı'na atama

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05 Nisan 2017, 17:51

Lojistik sektöründe 25 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Anthony Gunn, GEFCO Freight Forwarding'ın başına getirildi. Kendisi ayrıca Yönetim Kurulu'nda da yer alacak.





Avrupa, ABD ve Asya’da büyük projeler yürüten Anthony Gunn, 25 senedir sektörün içerisindeki bir isim. Bu büyük projeler arasında isim yapmış e-ticaret firmalarının Dağıtım merkezlerini kurmak ve yönetmek, Birleşik Devletler’de Yaşam bilimleri laboratuvarlarının dağıtım ağlarını ve Asya’da yedek parça ve perakende tedariğini yönetmek de bulunuyor.

Anthony Gunn’ın GEFCO içerisindeki misyonu, GEFCO’nun endüstriyel lojistik alanındaki konumunu güçlendirme ve Freight Forwarding faaliyetlerinin karlı büyümesi olacak.

GEFCO Freight Forwarding İdari Başkan Yardımcısı Anthony Gunn konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Küresel oyuncularla uzun ömürlü işbirlikleri kurma konusunda eşsiz bir uzmanlığı bulunan, otomotiv ve endüstriyel lojistikte lider konumdaki GEFCO Grubuna katıldığım için mutluyum. GEFCO içerisinde, stratejik koridorlar geliştirmek ve dijitalleşmede daha ileriye gitmek gibi müşterilerimize avantaj sağlayacak sinerjiler için çok sayıda fırsat görüyorum. Ekiplerimiz, müşterilerimizin tedarik zincirleri ile birlikte büyümelerini ve rekabet güçlerinin geliştirilmesini desteklemeye kararlı."

2000’de girdiği ve önceden Menlo olarak bilinen XPO Logistics’te Avrupa Genel Müdürü olarak görev yapan Gunn, 16 yıl boyunca bölgenin cirosunu ve kârını ikiye katlayan uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturdu.

Kariyerine savunma sanayiinde satın alma ve tedarik hizmetlerinde başlayan Gunn, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da lider konumdaki Amerikalı bir imalatçının tedarik zinciri yönetiminden sorumlu olduğu yarı iletken endüstrisine geçti.

Anthony Gunn, Edinburgh Napier Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip.