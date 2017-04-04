Antalya'dan Ankara'ya Hareket'li yolculuk

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04 Nisan 2017, 15:45

Hareket, Antalya'da bulunan Port Akdeniz Limanı'ndan, Ankara'da inşası devam eden Kahramankazan Enerji Santrali Projesi'ne 9 HRSG modül ve bir drumın taşımasını yaptı.

Enerji santralleri projelerinin zorlu taşıma operasyonlarında yer alan Hareket, Antalya’da bulunan Port Akdeniz Limanı’ndan, Ankara’da inşası devam eden Kahramankazan Enerji Santrali Projesi’ne 600 kilometrelik yolu katederek, toplam ağırlıkları yaklaşık 1.387 tona ulaşan 9 HRSG modül ve bir drumın taşımasını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Hareket, üçü 157,2 ton ağırlığında ve 26x4x3,14 metre ebatlarında, üçü 144,4 ton ağırlığında ve 26x4x3,38 metre ebatlarında, diğer üçü ise 128 ton ağırlığında ve 26x4x3 metre ebatlarında olan 9 HRSG modül ve 98 ton ağırlığında, 16x2,10x2,90 metre ebatlarında drumı santral sahasına taşıdı. Beş günde tamamlanan taşımalarda Hareket’e ait 12 çekici ve 152 dingil THP hidrolik dorse kullanıldı.