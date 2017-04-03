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İnci GS Yuasa engelleri kaldırıyor
03 Nisan 2017, 18:54
İnci GS Yuasa, engelli istihdamı konusunda gösterdiği hassasiyet ve özveriyle ''2016 Yılı Kontenjan Fazlası En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan İşletme Ödülü''nün sahibi oldu.
Sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarda öncü firmalardan biri olan İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, engelli istihdamında izlediği politikayla fark yarattı. Sanayinin kalbi Manisa’daki İnci GS Yuasa tesisleri, engelli istihdamında örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Engelli istihdamı koşullarını başarıyla tamamlayan İnci GS Yuasa kendi bünyesindeki engelli çalışan oranını İŞKUR’un belirlediği kotayı aşarak yüzde 4’e yükseltti.
10’uncu İstihdam’da Buluşma Günleri nedeniyle düzenlenen törende ‘2016 yılı kontenjan fazlası en çok engelli istihdamı sağlayan işletme ödülünü’ İnci GS Yuasa İK Müdürü Selen Erensoy, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Sinan Aktaş'ın elinden aldı. Erensoy, İnci GS Yuasa olarak istihdama katkının yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında engelli istihdamında ki hassasiyetlerinin ve yaklaşımlarının altını çizdi. Erensoy, “Her türlü engeli aşmaya hazırız. Resmi kontenjanın üzerine çıkan istihdam oranımız tesadüf değil, bilinçle uyguladığımız ve gurur duyduğumuz bu politikanın tüm şirketlere örnek olmasını diliyoruz” dedi.
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