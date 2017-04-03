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Audi'nin DTM canavarı piste çıktı

Audi'nin DTM canavarı piste çıktı

Tarih 03 Nisan 2017, 18:50

Audi'nin Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı DTM yarışlarındaki yeni otomobili, Audi RS5 DTM, ilk pist testini başarıyla gerçekleştirdi.

Audi’nin geçen ay düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı RS5 DTM yarış otomobilinin ilk testleri İtalya’da bulunan Vallelunga yarış pistinde gerçekleştirildi. 22 birincilik ve 2 şampiyonluk ile DTM yarışlarının en başarılı pilotu olan İsveçli Mattias Ekström tarafından test edilen Audi RS5 DTM, Audi Sport mühendisleri ve teknisyenlerinin tam notunu aldı.

İsveçli pilot, 760 kilometre kullandığı yarış otomobili için “RS 5 DTM ile çok farklı sürüş tekniklerini ve senaryoları test ettik. Yeni DTM sezonunun çok heyecanlı geçmesini bekliyorum“ diye konuştu.

Sürücüyle birlikte sadece 1120 kilogram ağırlığında

Audi’nin hafif üretim felsefesi Ultra kapsamında sürücü dahil sadece 1120 kilogram ağırlığında olan Audi RS5 DTM, 4 litrelik V8 motoru ile 500 HP’den fazla güç üretiyor. Arkadan itişli otomobil, 3-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek DTM Sezonu’nun ilk yarışı Hockenheim’dan önce, daha farklı testlerden de geçecek. 2017-2018 DTM sezonunda 3 farklı yarış takımından 6 ayrı Audi RS5 DTM pistlerde şampiyonluğu kovalayacak.

 

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