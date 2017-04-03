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Ford Otosan 'Yarına Yön Ver'ecek
03 Nisan 2017, 18:38
Ford Otosan ve tedarikçilerinin geleneksel İmalatçılar Zirvesi bu yıl 31 Mart tarihinde 'Yarına Yön Ver' teması altında Divan İstanbul Asia'da gerçekleştirildi.
Ford Otosan, bu yıl 6. kez düzenlediği İmalatçılar Zirvesi’nde yurt çapındaki tedarikçileri ile bir araya gelerek otomotiv endüstrisinin geleceğini değerlendirdi. Etkinliğe, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Çenk Çimen, Ford Avrupa Satın Almadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Werner Pütz ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yanı sıra Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King ve Ford Otosan Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt da katıldı.
Etkinlik kapsamında gerçekleşen ve Ford Otosan’ın en başarılı tedarikçilerinin ödüllendirildiği İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ise şirketin ürettiği araçlarla global pazarlarda büyük başarı, Avrupa’da da liderlik elde etmesinde katkısı olan 10 imalatçı firma ödüle layık görüldü. “Yarına Yön Ver” teması altında gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreninde Ersan Kauçuk, Nursan Kablo ve TI Otomotiv şirketleri Altın Yıldız ödülüne layık görülürken, Bosch Fren, Ototrim Panel ve Sakarya İz Reklam firmalarına Gümüş Yıldız ödülleri takdim edildi. Ege Fren, Kipsan Kalıp ve Sisan Bronz Yıldız ile ödüllendirilirken, Elatek Kauçuk ise Teşvik Ödülü’ne layık bulundu.
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