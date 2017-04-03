Ford Otosan 'Yarına Yön Ver'ecek

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03 Nisan 2017, 18:38

Ford Otosan ve tedarikçilerinin geleneksel İmalatçılar Zirvesi bu yıl 31 Mart tarihinde 'Yarına Yön Ver' teması altında Divan İstanbul Asia'da gerçekleştirildi.

Ford Otosan, bu yıl 6. kez düzenlediği İmalatçılar Zirvesi’nde yurt çapındaki tedarikçileri ile bir araya gelerek otomotiv endüstrisinin geleceğini değerlendirdi. Etkinliğe, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Çenk Çimen, Ford Avrupa Satın Almadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Werner Pütz ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün yanı sıra Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King ve Ford Otosan Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt da katıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen ve Ford Otosan’ın en başarılı tedarikçilerinin ödüllendirildiği İmalatçılar Zirvesi Ödül Töreni’nde ise şirketin ürettiği araçlarla global pazarlarda büyük başarı, Avrupa’da da liderlik elde etmesinde katkısı olan 10 imalatçı firma ödüle layık görüldü. “Yarına Yön Ver” teması altında gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreninde Ersan Kauçuk, Nursan Kablo ve TI Otomotiv şirketleri Altın Yıldız ödülüne layık görülürken, Bosch Fren, Ototrim Panel ve Sakarya İz Reklam firmalarına Gümüş Yıldız ödülleri takdim edildi. Ege Fren, Kipsan Kalıp ve Sisan Bronz Yıldız ile ödüllendirilirken, Elatek Kauçuk ise Teşvik Ödülü’ne layık bulundu.



Yenigün: Otomotiv sanayi son 100 yılda yaşadığı değişiklikten fazlasını 10 yıl içinde yaşayacak



Etkinlikte otomotiv sektörünü değerlendiren Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şu şekilde konuştu: "Otomotiv endüstrisi tüm dünyada hızla büyümeye ve dönüşmeye devam ediyor. Türkiye’de de son yıllarda otomotiv endüstrisinde hızlı bir büyüme söz konusu, önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini öngörüyoruz. Bu büyümeden hak ettiğimiz payı almak için her alanda gelişim ve rekabetçiliğimizi sürdürülebilir kılmak zorundayız. Son 2 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonluğu, üst üste 6. kez de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğunu gururla sürdürüyoruz. Sektörümüz bugün dijitalleşmeyle birlikte birçok önemli trendin etkisinde ve kritik bir eşikten geçiyor. Otomotiv endüstrisinin son 100 yılda yaşadığı değişiklikten daha fazlasını önümüzdeki 10 yılda yaşayacak. Tedarikçilerimizle iş birliğimizi ve iş alanımızı büyüterek, yeni ürün gruplarını Türkiye’de imal edebilir konuma gelmeliyiz. Gerek endüstrimizin büyümesine, gerekse istihdama katkı sağlamak gibi ülkemize pozitif getirilerini de düşünürsek çok kritik ve stratejik olan bu konularda imalatçılarımızla el ele çalışmamız gerektiği bilincindeyiz. Ancak inovasyonu işimizin tüm süreçlerine uygulayarak ve yine tüm süreçlerimizde başarılı bir şekilde dijital dönüşümü gerçekleştirerek, aynı zamanda, insan kaynağımızın yetkinliklerini geliştirerek sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme ile işimizi geleceğe taşıyabiliriz. Bugüne kadar imalatçılarımızla geleceğe birlikte yön verdik ve bugünlere geldik. Şimdi yeni ve farklı yaklaşımları benimseyip geleceğe yine birlikte yön vereceğiz.”



