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Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne atama

Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne atama

Tarih 03 Nisan 2017, 18:32

Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Levent Kadagan atandı.

Renault Mais Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Levent Kadagan getirildi.
İş hayatına 1995 yılında Radikal gazetesinde başlayan Kadagan, 14 yıl NTV, DHA, Milliyet gibi mecralardaki gazetecilik mesleğinin ardından, 2009-2016 yılları arasında Turkcell'de Grup Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik mezunu olan Kadagan, son bir yıldır Turknet Kurumsal İletişim ve İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

 

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