Hareket, Türkmenistan projelerini sürdürüyor

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03 Nisan 2017, 18:24

Hareket, Türkmenistan bulunan Garabogaz Gübre Fabrikası'ndaki çalışmalarına ekipman montajlarıyla devam ediyor.

Hareket, Türkmenistan Balkan Vilayeti Garabogaz Şeherçesi’nde bulunan Garabogaz Gübre Fabrikası’ndaki çalışmalarına ekipman montajlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında Hareket, ‘super heavy lifting’ kategorisindeki 430 ton ağırlığında ve 62,5x6,4 metre ebatlarında CO2 regenerator, 403 ton ağırlığında ve 49,5x5,1 metre ebatlarında CO2 Absorber, 380 ton ağırlığında ve 52,7x4,5 metre ebatlarında Urea Reactor, 525 ton ağırlığında ve 25,8x3 metre ebatlarında Ammonia Converter’ın montajlarını başarıyla tamamladı.

Kaldırma prosedürü ve kaldırma ekipmanlarının belirlenmesi aşamasında da yer alan Hareket, operasyonda ana vinç olarak 1600 ton kapasiteli paletli vinç, yardımcı vinç olarak 600 ton kapasiteli paletli vinç kullandı.

Hareket, proje kapsamında 50 ila 200 ton arası tonajlara sahip 44 farklı ekipmanın montajlarını ise Mayıs ayında tamamlayacak.