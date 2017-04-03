TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Üstyapi

Hareket, Türkmenistan projelerini sürdürüyor

Hareket, Türkmenistan projelerini sürdürüyor

Tarih 03 Nisan 2017, 18:24

Hareket, Türkmenistan bulunan Garabogaz Gübre Fabrikası'ndaki çalışmalarına ekipman montajlarıyla devam ediyor.

Hareket, Türkmenistan Balkan Vilayeti Garabogaz Şeherçesi’nde bulunan Garabogaz Gübre Fabrikası’ndaki çalışmalarına ekipman montajlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında Hareket, ‘super heavy lifting’ kategorisindeki 430 ton ağırlığında ve 62,5x6,4 metre ebatlarında CO2 regenerator, 403 ton ağırlığında ve 49,5x5,1 metre ebatlarında CO2 Absorber, 380 ton ağırlığında ve 52,7x4,5 metre ebatlarında Urea Reactor, 525 ton ağırlığında ve 25,8x3 metre ebatlarında Ammonia Converter’ın montajlarını başarıyla tamamladı.

Kaldırma prosedürü ve kaldırma ekipmanlarının belirlenmesi aşamasında da yer alan Hareket, operasyonda ana vinç olarak 1600 ton kapasiteli paletli vinç, yardımcı vinç olarak 600 ton kapasiteli paletli vinç kullandı.

Hareket, proje kapsamında 50 ila 200 ton arası tonajlara sahip 44 farklı ekipmanın montajlarını ise Mayıs ayında tamamlayacak.

 

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Üstyapi

Antalya'dan Ankara'ya Hareket'li yolculuk

 Antalya'dan Ankara'ya Hareket'li yolculuk Hareket, Antalya'da bulunan Port Akdeniz Limanı'ndan, Ankara'da inşası devam eden Kahramankazan Enerji ...

Ultra Serin Damper'de değişim kampanyası

 Ultra Serin Damper'de değişim kampanyası Serin Treyler 2015-2016 model Serin Marka dingile sahip Serin Ultra Kapaklı Damper kullanıcılarını kazandıracak bir...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x