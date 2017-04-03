IVECO, 'NGV Global Endüstri Şampiyonu' ödülünü kazandı

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03 Nisan 2017, 18:19

Sponsorunun NGV Global olduğu, iki yılda bir verilen ödül, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılan NGV GLOBAL 2017 Konferansı'nda verildi.

IVECO, doğal gaz sektörüne bağlılığı, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarındaki gelişmelerle ilgili gösterdiği çabaları karşılığında "NGV Global Endüstri Şampiyonu" 2017 Ödülünü kazandı.

Ödülün sponsoru dünya çapında doğal gazla çalışan araçlar sektörünü temsil eden Uluslararası Doğal Gazla Çalışan Araçlar Birliği NGV Global, Araç verimliliğini artırma ve tüm alanlarda güvenlik görüşüyle ulaşımda doğal gaz ile biyometanın kullanımını teşvik etme çalışmaları yapıyor.

NGV Global Üst Düzey Yöneticisi Diego Goldin tarafından yapılan açıklamada, Rotterdam’da 22 Mart çarşamba günü NGV GLOBAL 2017 Galası Akşam Yemeği düzenlendi. Diego Goldin gecede şunları dile getdi: “IVECO, taşımacılıkla ilgili salınımların azalmasında büyük rol oynayarak tüm ticari araç yelpazesinde metanla çalışan (biyometan dahil) alternatifler sunarak doğal gaza teşvik etmeye odaklanmaktadır. Umarım bu hediyeyi sadece elde edilen başarıların bir simgesi olarak değil, aynı zamanda gelecekte doğal gaz sektöründeki daha büyük bir uygulamanın, gelişimin ve refahın olacağı yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edersiniz.”

İki yılda bir verilen bu ödül, dünya çapında doğal gaz sektörünü geliştirmek ve iyileştirmek için şirketler tarafından yapılan girişimleri ve programları takdir ediyor. NGV Global yönetim kurulu, alternatif yakıt olarak doğal gazın kullanımındaki yaptığı ilerleme ve dünya çapında büyüyen doğal gazlı araç piyasasına yaptığı katkıyı da içeren kriterlere bağlı olarak ödülü IVECO’ya verme kararı aldı. Jüri, markanın ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde yaptığı eylemlerin etkilerini değerlendirdi. NGV Global, dünya çapında 350’den fazla üyeyi temsil ediyor.

NGV Global, İki Yıllık Konferans ve Sergisi sırasında ilk defa bir Sektör ödülünü temsil ediyor. Önceki etkinliklerde NGV Şampiyonlar ödülü, kendi bölgelerindeki sektörün gelişmesinde önemli etkileri olan kişilere ve şirketlere verildi. Bu yıl Sektör ödülünün sahibine, Ulaşım sektörü için Doğal Gaz konusunda küresel bir mevcudiyet gösteren önde gelen sektörleri tanıma amacıyla doğrudan NGV Global liderlik komitesi tarafından karar verildi.

“NGV Global Sektör Şampiyonu Ödülü” IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte tarafından kabul edildi. Lahutte, şöyle konuştu: "Sürdürülebilir taşımacılıkta kullanılacak yakıt olarak doğal gazın gelişimine olan bağlılığımızın bu ödülle tanınmasından gurur duyuyoruz. Çoğu kişinin Dizele alternatifler ve Elektrik veya Hidrojen tahrikinin teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilmesi için; ki bu şu anda mümkün değildir; yollar aradığı bir dönemde Doğal Gaz olgun, makul ve maddi olarak karşılanabilir bir çözüm olduğunu kanıtladı: hem Depodan Tekerleğe hem de daha da önemli olarak biyogaz sayesinde Kuyudan Tekerleğe. Doğal Gaz teknolojisi geleceğin hayali değil, bugünün gerçeğidir: Gerçek, pratik ve hızlı bir çözümdür. IVECO’da 20 yıldan daha uzun süredir bu sürdürülebilir yakıtın gelişimi için çalışıyoruz ve bugün, Doğal Gaz veya Biyogazla çalışan 16.000 aracımız var.”

Lahutte, şunları ekledi: “Hafif araçlardan ağır araçlara ve otobüslere kadar tam bir doğal gazla çalışan araç yelpazesi sunan ilk üretici olmaktan ve her gün yeni müşteriler kazanarak bu adaptasyonun büyü hızından gurur duyuyoruz. Ürün stratejimizin temel amacı, müşterilerimize hem çevre için hem de kâr-zarar sonuçları için daha sürdürülebilir olmalarını sağlayan araçlar sunmaktır. Natural Power teknolojimiz, sektörün ön sırasında yer almaktadır. Toplam Mülkiyet Maliyetini azaltıp bugün kirlilikten etkilenen şehirsel alanlar için diğer bir önemli etken olan ses kirliliğinin önüne geçerken çevre kirliliğine yol açan salınımları önleyen son teknoloji çözümü sunar. Biyo-CNG ve Biyo-LNG yakıtlarının Avrupa’da artan varlığı sayesinde taşımacılık ve toplu taşıma şirketleri artık CO2 salınımsız bir filo işletebilir, enerji bağımsızlığına katkıda bulunabilir ve iklim değişikliğine karşı savaşabilir.''

1996 yılından itibaren IVECO stokiyometrik motorlar güvenilirlik, yakıt ekonomisi ve düşük salınımların referansı oldu. Euro VI dizel motorlara kıyasla %30 daha az NOx, %99 daha az parçacık ve yarısı kadar ses düzeyleriyle IVECO gazla çalışan araçları, Toplam Mülkiyet Maliyeti açısından da son teknoloji çözümler sağlıyor.

IVECO’ya ve doğal gazla çalışan araç yelpazesine verilen “NGV Global Sektör Şampiyonu" ödülü, uzun mesafeli taşımacılık için tasarlanmış gazla çalışan ilk araç olan Stralis NP’nin bu yıl kazandığı ulusal ve uluslararası birçok ödüle eklenen son parça oldu. Bu ödüllere Viyana’daki Avrupa Gaz Mükemmellik Ödülleri’ndeki “Yılın Projesi” 2017 ödülü ve geçen yıl İngiltere’deki Yeşil Filo 2016 Ödülleri’nde Stralis NP’nin kazandığı tanınmışlığın arkasından gelen İspanyol "Vehículo Industrial Ecologico del Año" (Yılın Ekolojik Endüstriyel Aracı) 2017 ödülü de dahil.

Ayrıca IVECO, yakın zamanda düzenlenen açılış töreni Lifegate ile işbirliği yapan Vado e Torno dergisinin verdiği "2017 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu" ödülleriyle iki zafer daha kutladı: Eurocargo CNG, bu ödülü DAĞITIM kategorisinde kazanırken Yeni Daily Electric ise KAMYON kategorisinde kazandı.