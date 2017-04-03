İzmir'de çevreci otobüs devri başladı

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03 Nisan 2017, 16:03

Bozankaya'nın E-Karat'ları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. 12 metre E-Karat'ın menzili tek şarjla en az 250 kilometre.

Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosu kuruldu. Bozankaya Şirketler Grubu’nun tasarlayıp ürettiği Türk mühendisliğinin gururu elektrikli otobüsler, İzmir’de yolcuları taşımaya hazır. Tek şarjla 250 kilometre yol gidebilen çevreci ve ekonomik otobüsler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bozankaya Grup Genel Koordinatörü Nilhan Enginyurt Kuyumcu’nun katıldığı törenle teslim edildi. Enginyurt, “Yeşil İzmir’e çevreci E-Karat otobüslerimizi teslim etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni nesil araç projeleriyle adını dünyaya duyuran Bozankaya Grubu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi için ürettiği 20 adet elektrikli otobüs hizmet vermeye başlıyor. İzmir’de toplu ulaşıma katılmaya hazır çevreci ve ekonomik E-Karat otobüsler, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosu olarak tarihe geçiyor. Bozankaya Grubu’nun ürettiği E-Karat otobüslerde görev yapacak şoförler özel eğitimlere tabi tutuldu ve test sürüşlerini tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı törenle 20 E-Karat otobüs, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Enginyurt: Gururla teslim ediyoruz

Tamamen çevreci olan 100% elektrikli otobüs E-Karat’ın Türkiye’de toplu ulaşımda yeni bir sayfa açacağını belirten Bozankaya Grup Genel Koordinatörü Nilhan Enginyurt Kuyumcu, “Hem sessiz hem de çevreci otobüsleri İzmir’in hizmetine sunduğumuz için çok mutluyuz. Çağdaş toplu taşıma sisteminin öncülüğünü yapan güzel İzmir’e yerli ve milli imkânlarla Türkiye’de ürettiğimiz E-Karat otobüsümüzü sunmanın gururunu yaşıyoruz. Çevre dostu, sıfır emisyonlu, elektrikli, ekonomik ve sessiz 20 otobüsümüz hizmete başlayacağı için çok heyecanlıyız. E-Karat otobüslerimiz yakın gelecekte modern toplu taşımanın olmazsa olmazları arasına girecek” dedi.

Çevreyi koruyor, yüzde 80 tasarruf sağlıyor

12 metre E-Karat’ın menzilinin tek şarjla en az 250 kilometre olduğunu ve yaklaşık kilometrede 20 kuruş yaktığını belirten Enginyurt, şöyle konuştu: “Otobüslerimizin çevreyi korumasının yanında dizel alternatiflerine göre yüzde 80’lik bir tasarruf sağladığını söyleyebiliriz. Toplu ulaşımda yeni nesil araçların dönemi başlıyor. İzmir’in yanı sıra ülkemizin ve Avrupa’nın bir çok şehrinde de elektrikli otobüslerimize yoğun bir talep olması bize ayrıca gurur veriyor. Tecrübemiz ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörde iddialıyız. Türk mühendisliğinin başarısı olan araçlarımızı önce tüm Türkiye’ye sonra dünyaya taşımak istiyoruz.”

E-Karat’ın özellikleri şöyle:

Tek şarjla minimum 250 kilometre yol alabiliyor.

Klima açıkken 13 saat, klima kapalıyken 16 saat durmadan çalışabiliyor.

E-Karat sürüş esnasında enerji üretiyor ve kendisini şarj edebiliyor.

Tamamen sessiz çalışan E-Karat otobüsler 1 kilometrede 20 kuruş harcıyor.

E-Karat otobüsler günde 2-4 saat arasında, daha ekonomik olan gece elektriği ile şarj edilecek.

E-Karat sıfır emisyon özelliğine sahip, egzoz gazı yaratmadığı için hava kirliliği yaratmıyor.

