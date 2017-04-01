|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Continental mevsimine uygun lastik öneriyor
01 Nisan 2017, 18:23
Continental, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte, güvenli sürüş ve araç performansı açısından mevsimine uygun lastik kullanımına dikkat çekiyor.
Mevsiminde lastik kullanımı hem güvenli sürüş hem de araç performansı açısından büyük önem taşıyor. Havaların ısınması ile birlikte mevsimine uygun lastik kullanımı hakkında sürücülere önemli tavsiyelerde bulunan Continental, araca ve mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı sonucunda yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat çekiyor.
Neden iki farklı lastik seti?
Akay konu ile ilgili, “Otomobilimizi 100.000 km kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz lastiği ile bu 100.000 km mesafeyi almak yerine; aynı bütçeyi ayırarak 1 takım yaz lastiği 1 takım da kış lastiği ile hem yaz şartlarında maksimum performans elde ederek hem de kış şartlarında üst düzey güvenlik sağlayarak lastiklerimizi kullanmış oluruz” açıklamasını yaptı.
Continental, yazın kış lastiği kullanımının sonuçlarını şöyle özetledi:
Yaz koşullarında kullanılan kış lastikleri; yaz lastiklerine göre daha uzun bir fren mesafesinde durmanıza neden olur ve buna ilave olarak lastikleriniz daha çabuk aşınır.
Yakıt tüketimi ve CO2 salınımı artar
Mevsimine uygun lastik kullanmamak yakıt tüketimini artırır. Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür. Bu nedenle yazın yaz lastikleri daha az yakıt harcar ve daha az aşınır.
Aracın performansı düşer
Fren mesafesi uzar ve gürültü seviyesi artar
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x