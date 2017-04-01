Continental mevsimine uygun lastik öneriyor

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01 Nisan 2017, 18:23

Continental, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte, güvenli sürüş ve araç performansı açısından mevsimine uygun lastik kullanımına dikkat çekiyor.

Mevsiminde lastik kullanımı hem güvenli sürüş hem de araç performansı açısından büyük önem taşıyor. Havaların ısınması ile birlikte mevsimine uygun lastik kullanımı hakkında sürücülere önemli tavsiyelerde bulunan Continental, araca ve mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı sonucunda yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat çekiyor.



Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmaya devam edersek ne olur?



Birçok sürücünün aklındaki bu soruyu Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay şöyle yanıtladı: “Bizimle iletişime geçen ve neden lastik değiştirmeleri gerektiğini sorgulayan sürücülerimize gerekçeleri anlatmadan evvel, kışın sandalet, yazın ise bot giyip giymeyeceklerini soruyoruz. Yazın kış lastiği kullanmak lastikleri çabuk yıpratacağı gibi, araç performansını, yol tutuşunu ve fren mesafesini olumsuz etkiler. En önemlisi de yazın kış lastiği kullanmanın fren mesafesine olan etkisi. Yapılan testlerde görüyoruz ki, yazın kış lastiği kullanmak fren mesafesini artırıyor ve bu fark, beklenmeyen ani olaylarda hayati önem taşıyabilir. Bu yüzden yazın yaz lastiği kışın ise kış lastiği kullanmak gerekir.”

Neden iki farklı lastik seti?

Akay konu ile ilgili, “Otomobilimizi 100.000 km kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz lastiği ile bu 100.000 km mesafeyi almak yerine; aynı bütçeyi ayırarak 1 takım yaz lastiği 1 takım da kış lastiği ile hem yaz şartlarında maksimum performans elde ederek hem de kış şartlarında üst düzey güvenlik sağlayarak lastiklerimizi kullanmış oluruz” açıklamasını yaptı.

Continental, yazın kış lastiği kullanımının sonuçlarını şöyle özetledi:



Çabuk yıpranır

Yaz koşullarında kullanılan kış lastikleri; yaz lastiklerine göre daha uzun bir fren mesafesinde durmanıza neden olur ve buna ilave olarak lastikleriniz daha çabuk aşınır.

Yakıt tüketimi ve CO2 salınımı artar

Mevsimine uygun lastik kullanmamak yakıt tüketimini artırır. Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür. Bu nedenle yazın yaz lastikleri daha az yakıt harcar ve daha az aşınır.

Aracın performansı düşer



Yaz lastiklerinin yüksek performans sağlayabilmesi için diş derinliğinin 3 mm altına düşmemesi gerekir. Hızlı girilen keskin virajlarda, yumuşak lastik yanaklarının etkisi ile araç savrulma riski ile karşı karşıya kalır ve bu durum sürücüleri öngörülmeyen bir direksiyon hareketi refleksine iter. Bu aşırı toparlama hareketi aracın takla atmasına dahi neden olabilir.

Fren mesafesi uzar ve gürültü seviyesi artar



Kış lastikleri, yaz mevsiminde +7 derecenin üstündeki hava koşullarında daha uzun fren mesafesine neden olur. Yaz lastikleri deseni ve sırt hamurunun özelliği nedeni ile kış lastiğine göre daha sessizdir. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve kış lastikleri karşılaştırmasında yaz lastikleri kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede durur.