|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Hyundai'nin yeni yıldızları i10 & i20 Star satışta
01 Nisan 2017, 18:16
Hyundai'nin A ve B segmentindeki başarılı oyuncuları i10 ve i20, markanın Türkiye'deki üretiminin 20'nci yılına özel bir versiyona kavuştu. Hyundai, her iki modele Star adını verdi.
Kore dışındaki ilk fabrikasını 1997 yılında İzmit, Türkiye’de açan Hyundai, 20 yıldan bu yana kesintisiz olarak hem ülke ekonomisine hem de Türk otomotiv endüstrisine katkıda bulunuyor. İç pazarda olduğu kadar ihracatta da son derece önemli bir rol oynayan Hyundai, 2016 yılında da 2 milyar dolardan fazla ihracat geliri sağladı. Türk işçisinin emeği ve çabalarıyla İzmit’te üretilen i10 ve i20 modelleri de Türkiye’nin en fazla beğenilen otomobilleri arasında yer alıyor.
Satışa sunulduğu 2008 yılından bu yana 13 binden fazla i10 satışı gerçekleştiren Hyundai, bu rakamla birlikte A segmentindeki liderliğini koruyor. B segmentinin başarılı oyuncusu i20 ise Türk tüketicisiyle 2009 yılında tanıştı. Sekiz yılda 117 bin adetten fazla i20 satışı gerçekleştiren Hyundai, üretiminin 20’nci yılı şerefine her iki modele çok özel bir donanım seviyesi hazırladı. Modellerine Star adını veren Hyundai, yüksek donanım seviyesi ile ön plana çıkarken aynı zamanda i20’nin beş kapılı versiyonuna eklenen 1.0 T-GDI motorla da dikkat çekiyor.
Hyundai, Star donanım seviyesi ile birlikte; üstün donanım özelliklerine ilaveten i10’da ilk defa tam otomatik dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma butonu ve krom kapı kolları gibi yeni özellikleri müşterileriyle buluşturuyor. Hyundai i10 Star’ın fiyatı 61.900 TL.
Hyundai i20’de görev alan 1.0 litrelik T-GDI motor, 120 beygir güç üretiyor. Bu yeni turbo motor ile 6 ileri düz vites seçeneği sunuluyor. Turbo beslemenin etkisi ile düşük devirlerde canlılık, yüksek devirlerde de maksimum güç artışı elde ediliyor. Bu yeni nesil motor, yakıt tüketiminde de start & stop özelliğinin (ISG) etkisi ile de oldukça cimri. Otomatik vites seçeneği ise 1.4 litrelik atmosferik versiyonla sunuluyor. Hyundai i20 Star 1.0 T-GDI, 67.900 TL’ye satılıyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x