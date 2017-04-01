Hyundai'nin yeni yıldızları i10 & i20 Star satışta

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01 Nisan 2017, 18:16

Hyundai'nin A ve B segmentindeki başarılı oyuncuları i10 ve i20, markanın Türkiye'deki üretiminin 20'nci yılına özel bir versiyona kavuştu. Hyundai, her iki modele Star adını verdi.

Kore dışındaki ilk fabrikasını 1997 yılında İzmit, Türkiye’de açan Hyundai, 20 yıldan bu yana kesintisiz olarak hem ülke ekonomisine hem de Türk otomotiv endüstrisine katkıda bulunuyor. İç pazarda olduğu kadar ihracatta da son derece önemli bir rol oynayan Hyundai, 2016 yılında da 2 milyar dolardan fazla ihracat geliri sağladı. Türk işçisinin emeği ve çabalarıyla İzmit’te üretilen i10 ve i20 modelleri de Türkiye’nin en fazla beğenilen otomobilleri arasında yer alıyor.

Satışa sunulduğu 2008 yılından bu yana 13 binden fazla i10 satışı gerçekleştiren Hyundai, bu rakamla birlikte A segmentindeki liderliğini koruyor. B segmentinin başarılı oyuncusu i20 ise Türk tüketicisiyle 2009 yılında tanıştı. Sekiz yılda 117 bin adetten fazla i20 satışı gerçekleştiren Hyundai, üretiminin 20’nci yılı şerefine her iki modele çok özel bir donanım seviyesi hazırladı. Modellerine Star adını veren Hyundai, yüksek donanım seviyesi ile ön plana çıkarken aynı zamanda i20’nin beş kapılı versiyonuna eklenen 1.0 T-GDI motorla da dikkat çekiyor.

Hyundai, Star donanım seviyesi ile birlikte; üstün donanım özelliklerine ilaveten i10’da ilk defa tam otomatik dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma butonu ve krom kapı kolları gibi yeni özellikleri müşterileriyle buluşturuyor. Hyundai i10 Star’ın fiyatı 61.900 TL.

Hyundai i20 Star ise, beş kapı hatchback gövde tipinde ilk defa 6 ileri düz vitesli şanzımana sahip 1.0 T-GDI benzinli turbo motor, şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS), bluetooth bağlantısı, 15 inç koyu gri alaşım jantlar, siyah/gri renk özel tasarımlı koltuk döşemesi ve torpidosu, siyah tavan kaplaması, panoramik cam tavanı, bluetooth bağlantılı radyo mp3 çaları, hız sabitleyici ve hız limitleyicisi ve led arka stoplar gibi özel ve yenilikçi donanımlarla görücüye çıkıyor.

Hyundai i20’de görev alan 1.0 litrelik T-GDI motor, 120 beygir güç üretiyor. Bu yeni turbo motor ile 6 ileri düz vites seçeneği sunuluyor. Turbo beslemenin etkisi ile düşük devirlerde canlılık, yüksek devirlerde de maksimum güç artışı elde ediliyor. Bu yeni nesil motor, yakıt tüketiminde de start & stop özelliğinin (ISG) etkisi ile de oldukça cimri. Otomatik vites seçeneği ise 1.4 litrelik atmosferik versiyonla sunuluyor. Hyundai i20 Star 1.0 T-GDI, 67.900 TL’ye satılıyor.

Hyundai i10 Star ve i20 Star hakkında görüşlerini bildiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Yirminci üretim yılımızın gurur ve coşkusunu, yeniliklerle dolu özel versiyon otomobillerimiz ve yıl boyunca devam edecek çeşitli aktivitelerimiz ile desteklerken aynı zamanda rekabetçiliğimizi ve marka imajımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Rekabetçi ekipman ve fiyat kombinasyonu ile ülkemiz otomotiv pazarına sunulan Star donanımlarının, mevcut i10 ve i20’nin başarısına ışık tutacağına, yirminci üretim yılımızda müşterilerimizin beğenisini kazanacağına inancımız tam” dedi.



