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IVECO yetkili satıcıları Madrid'de buluştu
01 Nisan 2017, 17:42
IVECO Türkiye satış teşkilatı 2017 toplantısını 23-24 Mart 2017 tarihlerinde Madrid'de gerçekleştirdi.
IVECO Türkiye tüm satış teşkilatını bu yıl Madrid’de topladı. 2017 ilk çeyrek faaliyetlerinin ve 2017 hedeflerinin değerlendirildiği toplantı sırasında IVECO İspanya pazarı da bir sunum yaptı. Bayiler daha sonra Iveco’nun Madrid fabrikasını gezdiler.
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