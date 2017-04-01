IVECO yetkili satıcıları Madrid'de buluştu

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01 Nisan 2017, 17:42

IVECO Türkiye satış teşkilatı 2017 toplantısını 23-24 Mart 2017 tarihlerinde Madrid'de gerçekleştirdi.

IVECO Türkiye tüm satış teşkilatını bu yıl Madrid’de topladı. 2017 ilk çeyrek faaliyetlerinin ve 2017 hedeflerinin değerlendirildiği toplantı sırasında IVECO İspanya pazarı da bir sunum yaptı. Bayiler daha sonra Iveco’nun Madrid fabrikasını gezdiler.

IVECO’nun Madrid’de bulunan ve geçen sene 70. Yılını kutlayan fabrikası hem Stralis çekici hem de Trakker modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Şu anda gümüş madalyaya sahip olan fabrika bu yıl altın madalya almak üzere hazırlık içerisinde. 2500 mavi yakalının çalıştığı fabrika yılda 2 vardiyada 40, bin kamyon üretebiliyor.

IVECO markasının çok güçlü bir konuma sahip olduğu Ispanya pazarında IVECO hafif segmentde Daily ile, orta segmentde Eurocargo ile ve ağır vasıta segmentinde Stralis ile pazar birincisi.

Sattıkları ürünlerin modern bir fabrikada üretildiğini görmekden büyük bir memnuniyet duydukarını ifade eden IVECO yetkili satıcıları daha sonra ünlü Real Madrid stadyumu dahil Madrid’in ünlü mekanlarını gezdiler.

