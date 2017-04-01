'Bal Arıları Mühendis Oluyor' projesine ödül

Anasayfa » Güncel

01 Nisan 2017, 17:34

Ford Otosan'ın Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde yürüttüğü 'Bal Arıları Mühendis Oluyor' projesi, TİSK tarafından 'İyi Uygulama Ödülü'ne layık görüldü.





Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan’ın, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile birlikte yürüttüğü “Bal Arıları Mühendis Oluyor” sosyal sorumluluk projesi önemli bir ödüle daha layık görüldü. Proje, son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde, “Büyük Ölçekli Şirketler” kategorisinde İyi Uygulama Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Toplam 55 şirketin başvurduğu ve 24 şirketin sosyal sorumluluk projelerinin finale kaldığı yarışmanın seçici kurulunda medya, siyaset ve iş dünyasından etkin isimler yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende, Ford Otosan’ın ödülü şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş’e takdim edildi.



Ölmez Ateş: Türkiye sanayisine daha fazla kadın mühendis kazandırmak için yola çıktık

“Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesinin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine odaklanan bir proje olduğunun altını çizen Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, ödül töreninde şunları söyledi: “Bundan iki yıl önce Türkiye’nin 81 iline ulaşmak için bir yola koyulduk. 81 okulda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını kız ve erkek öğrencilere anlatarak, Türkiye sanayisine daha fazla kadın mühendis kazandıralım istedik. Bugüne kadar 55 ili ziyaret edip, kız çocuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını anlattık ve siz de mühendis olabilirsiniz dedik. Bu projeyi yaparken kadın ve erkek mühendislerimiz bizimle beraber okullara gelip, ‘Biz yaptık siz de yapabilirsiniz’ diyerek çocuklarımıza rol model oldular. Bu ödülü, Ford Otosan’ın gönüllü çalışanları, gönüllü bayileri ve projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum.”

Proje ile bugüne kadar toplam 12.064 öğrenciye ulaşıldı

Meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere katılımının önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ve bugüne kadar 12 binden fazla öğrenciye ulaşılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle 81 ilde eğitim gören kız öğrenciler mühendis olma yolunda teşvik ediliyor. Ayrıca, proje kapsamındaki okullarda eğitimini tamamlayarak üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih eden kız öğrencilere Ford Otosan tarafından staj imkanı da sunuluyor. 24 ay sürecek projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin organizasyonu ve uzman desteğiyle gerçekleştiriliyor ve saha çalışmalarında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği uzmanları ile Ford Otosan'ın gönüllü mühendislerinin desteği alınıyor. Proje gönüllüsü olan mühendisler, rol model olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.

“Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesi kapsamında bugüne kadar toplam 55 il ziyaret edilerek, 7069’u kız öğrenci olmak üzere 12064 öğrenciye ulaşıldı.