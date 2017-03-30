MAN'dan YURTGAZ'a üç adet çekici teslimatı

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30 Mart 2017, 18:38

YURTGAZ, filosunu 3 adet MAN TGS 18.420 4X2 BLS çekici alarak güçlendirdi.

Türkiye enerj sektörünün dinamik ve LPG’nin uzman kuruluşu YURTGAZ, filosunu Euro 6C motorlu yeni MAN çekiciler ile güçlendirdi. Satın alınan 3 adet MAN TGS 18.420 4X2 BLS çekiçinin teslim töreni, YURTGAZ’ın katıldığı Petroleum Istanbul 2017 fuarında gerçekleştirildi.

Teslimat töreni, YURTGAZ filosunda halen aktif olarak görev yapan nostaljik efsane Kırmızı Burunlu MAN ile halefi kırmızı renkli yeni nesil TGX’in buluşmasına da sahne oldu.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İstanbul Şubesi Satış Müdürü İbrahim Altun ve Kamyon Satış Müşteri Temsilcisi Umut Yağcıoğlu’nun katıldığı teslimat töreninde, Yurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gümüş, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gümüş ile YURTGAZ Genel Müdürü Ergürhan Yıldırım’da yer aldılar.

Törende, araçların finansmanını sağlayan VDF (Volkswagen Doğuş Finans) adına ise VDF MAN Satış Müdürü Soner Delikan ve VDF MAN Bölge Satış Yöneticisi Doğan Gamsız da hazır bulundular.

YURTGAZ olarak alanında dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen fuarı olan Petroleum Istanbul 2017’de düzenli olarak yer aldıklarını belirten Yurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, “Fuarda, ilk aracımız olan efsane kamyon Kırmızı Burunlu MAN’ı da sergiliyoruz. Diğer bir deyişle ilk aracımız da MAN oldu, son tercihimiz de yine MAN oldu. Bu tercihimizde; MAN araçlarının üstün nitelikleri, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri, yaygın ve rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler gibi birçok avantajı belirleyici oldu” şeklinde konuştu.

Tüm MAN araçlarının, ileri teknolojileri ve üstün nitelikleri ile bulundukları segmentlerin premium sınıflarını oluşturduklarını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara da, “Gelişen yönetmelikler ve yükselen standartlarla birlikte bu fark, her geçen gün daha da belirginleşiyor. Örneğin MAN, zaten yıllardır uzmanı olduğu Common Rail teknolojisi ile Euro 6C motorlarda, selefine göre daha yüksek bir güç ve torka ulaşmasına karşın, hem yakıt tüketiminde hem de emisyon değerlerinde çok önemli düşüşler sağladı” diyerek, MAN araçlarının her koşulda üstün performanslarını koruyarak hizmet verdiğinin de altını çizdi.

VDF MAN Satış Müdürü Soner Delikan ise, “Volkswagen Doğuş Finans olarak müşterilerimize farklı, efektif ve özgün finans çöüzümleri sunuyoruz. Müşterimizin koşullarına özel bir yapılandırma gerçekleştirebiliyoruz. YURTGAZ’ın gerçekleştirdiği bu satınalmada da VDF olarak finansal çözümler sunabilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.



