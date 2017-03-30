TREDER Merkle'nin Almanya fabrikasını ziyaret etti

Treyler Sanayicileri Derneği’nin (TREDER) Yönetim Kurulu üyeleri, Merkle’nin Almanya’daki Fabrikası’nı ziyaret etti. Kaynak teknolojileri ile ilgili son yenilikleri yerinde gören TREDER heyeti, fabrika ziyaretinin ardından Mart ayı yönetim kurulu toplantısını da Almanya’da gerçekleştirdi.

TREDER Başkanı Kaan Saltık başkanlığındaki heyete TREDER üyelerinin tamamına yakını katılırken, ziyarette Merkle Yönetim Kurulu Başkanı Wilhelm Merkle, Merkle CEO’su Dr. Ulrich Prank, Merkle Kaynak Teknolojileri Ltd. Şti. Genel Müdürü Veli Güçlü, Marmara Bölge Sorumlusu Levent Sobay da hazır bulundu.

“İki metalin birleştirileceği her yerde Merkle var”

Merkle Schweissanlagen-Technik GmbH CEO’su Dr. Ulrich Prank, TREDER Yönetim Kurulu’na Merkle ürünleri ve üretim prosesleri hakkında bilgi verdi. Merkle’nin 1964 yılında Bavyera Eyaleti‘nin Kötz şehrinde kurulduğunu ifade eden Prank, “Firma, kuruluşundan itibaren kaynak makine ve teknolojilerinde öncü bir üretici olarak kendini sürekli geliştiriyor ve bugün 53 yıllık deneyimini geride bırakıyor. 7 bin metrekare kapalı alan üzerindeki kendine ait CNC işleme merkezleri, otomatik torna tezgahları, modern sac işleme ve torç imalat hatları üretim derinliğinin göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Merkle’nin Kötz şehrindeki fabrikası ile tüm Avrupa’daki satış ve servis şubelerinde toplamda 220 çalışan bulunduğunu belirten Ulrich Prank, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun yanında tüm Almanya, Avrupa ve Dünya’nın birçok yerinde bölgesel bayiler servis ekipleriyle birlikte müşterilerimize hizmet veriyoruz. Donanım ve yedek parça gönderimi için güçlü bir lojistik, kendine ait eğitim merkezi ve profesyonel uygulama laboratuvarı, sürekli yenilenen müşteri taleplerine cevap verebilmek için çalışıyor. Kaynak ve kesme alanındaki AR-GE çalışmaları için test ve elektronik bölümlerinde 12 mühendis görev yapıyor.”

1991 yılında Sinerjik Puls ödülünü aldıklarını belirten Prank, “İki metalin birleştirileceği her uygulamada ürünlerimiz kullanılıyor. Montaj hatları, çelik/alüminyum yapılar, tanklar, tersaneler, atölyeler, tamirhane ve servislerde ürünlerimiz yer alıyor.” dedi.

Merkle, Türkiye’de kendine ait şubesi ‘Merkle Kaynak Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ tarafından temsil edildiğini de söyleyen Ulrich Prank, “Buradan farklı bölgelerdeki bayileri destekliyoruz. Tırsan ve Koluman gibi büyük çözüm ortaklarımız yıllardır hem manüel hem de otomatik çalışmada Merkle kaynak teknolojilerine güveniyor ve ürünlerini kullanıyor.” dedi.

Merkle CEO’su Dr. Ulrich Prank, Sinerjik Puls kaynak makineleri hakkında da teknik bir sunum yaptı. Prank, ayrıca Merkle tarafından geliştirilen DeepARC, ColdMIG, HighUP ve ProSWITCH yöntemlerini tanıttı ve TREDER heyetine bu ürünün avantajlarından bahsetti.



Merkle Türkiye’de daha aktif olacak



TREDER Başkanı Kaan Saltık, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada Merkle’nin Almanya’nın önde gelen üreticilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Merkle sektörümüzden büyük firmalara hizmet veriyor. Yenilikleri ve son teknolojileri bizimle paylaştılar. Kaynak makineleri ve otomasyon sistemleri ile yapılan kaynaklarda gelinen son noktayı gördük. Ayrıca Merkle tarafından geliştirilen, kaynak makine ve otomasyon sistemleriyle kablolu ve kablosuz olarak haberleşmeyi sağlayarak uzaktan kontrol ve raporlama imkânı sunan QMACS programını test ettik. Kaynağın arşivini tutabilmek, kalite açısından son derece önemli bir yenilik. Merkle, bu geliştirmeler ve yeni oluşumla Türkiye’de çok daha aktif olacaktır.” şeklinde konuştu.