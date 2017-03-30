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Honda Türkiye'ye yeni başkan

Honda Türkiye'ye yeni başkan

Tarih 30 Mart 2017, 14:23

Ekim 2010'dan bu yana Honda Türkiye'nin Başkanı olan Hideto Yamasaki, 1 Nisan 2017 itibariyle görevini Takuya Tsumura'ya bırakıyor.

Honda Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin Ekim 2016’da tanıtılması ile birlikte, yakaladığı ivmeyi daha da artıran ve görev süresi boyunca Honda Türkiye’de önemli başarılara imza atan Honda Türkiye’nin Başkanı Hideto Yamasaki, yerini Takuya Tsumura’ya bırakıyor.

Honda Türkiye’nin yeni başkanı Takuya Tsumura Honda’da uzun yıllar boyunca farklı görev ve sorumluluk alanlarında çalıştıktan sonra Honda Türkiye’ye gelmeden önce son olarak Tokyo’da bulunan Honda Motor Co. merkez ofisinde Avrupa’dan Sorumlu Otomobil Planlama Bölümü’nün başında yer almaktaydı.

31 Mart 2017 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişimi ardından Hideto Yamasaki’nin yeni sorumluluk alanın Amerika pazarı olurken, tüm Amerika Satış Operayonlarından Sorumlu olarak Honda bünyesindeki çalışmalarına Japonya’da devam edecek.

 

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