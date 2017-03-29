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UPS, Çin-Avrupa tren yolu hizmetini genişletiyor
29 Mart 2017, 18:44
Çin ve Avrupa hattına eklenen şehirler UPS müşterileri için alternatif nakliye seçeneklerine daha kapsamlı erişim olanağı sağlıyor.
UPS, Avrupa ve Çin arasındaki tercih edilen tam kapasite konteynır yükü ve konteynır kapasitesi altındaki yük (FCL ve LCL) için çok araçlı tren yolu hizmetine altı yeni durak daha eklediğini açıkladı. Bu ek istasyonlar mallarını dünyanın en büyük ticaret yolunda taşıyan müşterilere tedarik zincir maliyetlerini azaltma yönünde daha fazla seçenek ile maliyet/yolda geçen zaman koşulları bakımından daha iyi bir denge sunacak.
Bu doğrultuda, Çin'de hâlihazırda mevcut olan Zhengzhou ve Chengdu İstasyonlarına Changsha, Chongqing, Suzhou ve Wuhan İstasyonları, Avrupa'da ise mevcut olan Lodz/Polonya ve Hamburg/Almanya duraklarına Duisburg/Almanya ve Varşova/Polonya durakları eklendi.
UPS Global Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller, “Çin-Avrupa tren yolu hizmetlerimiz hava yolu kargo taşımacılığına kıyasla müşterilerimize yüzde 65 tasarruf sağlayabilir ve yolda geçen zamanı geleneksel deniz yoluyla taşımaya kıyasla yüzde 40 oranında iyileştirebilir. Taşıma maliyet ve hızını dengelemek için müşterilerine daha fazla seçenek sunan UPS, Çin ve Avrupa'daki ticari faaliyetlerin başarıya ulaşması ve genişlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor” dedi.
Çin'deki dört yeni istasyon, ilgili illerdeki endüstriyel üretim ile Çin'in iç kesimlerindeki ticari ve kültürel merkezlere olan yakınlıkları nedeniyle seçildi.
Avrupa'da ise, Duisburg Almanya'daki Ruhr endüstriyel alanının kalbinde yer alıyor ve nehir, tren yolu, kara yolu ve hava taşımacılığına erişim sunuyor. Yeni Varşova durağı ise e-ticaretin gerçekleşmesinde bir merkez olan Avrupa Birliği içerisinde büyüyen bir ekonomi olan Polonya'ya Ar-Ge ve endüstriyel üretim sağlıyor.
UPS Çin-Avrupa Demir Yolu hizmeti aşağıdaki özellikleri de sunuyor:
Hem FCL hem LCL'nin Çin ve Avrupa arasında her iki yönde de taşınmasına yönelik Tam Hizmet Teklifi,
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