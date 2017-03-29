UPS, Çin-Avrupa tren yolu hizmetini genişletiyor

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29 Mart 2017, 18:44

Çin ve Avrupa hattına eklenen şehirler UPS müşterileri için alternatif nakliye seçeneklerine daha kapsamlı erişim olanağı sağlıyor.

UPS, Avrupa ve Çin arasındaki tercih edilen tam kapasite konteynır yükü ve konteynır kapasitesi altındaki yük (FCL ve LCL) için çok araçlı tren yolu hizmetine altı yeni durak daha eklediğini açıkladı. Bu ek istasyonlar mallarını dünyanın en büyük ticaret yolunda taşıyan müşterilere tedarik zincir maliyetlerini azaltma yönünde daha fazla seçenek ile maliyet/yolda geçen zaman koşulları bakımından daha iyi bir denge sunacak.

Bu doğrultuda, Çin'de hâlihazırda mevcut olan Zhengzhou ve Chengdu İstasyonlarına Changsha, Chongqing, Suzhou ve Wuhan İstasyonları, Avrupa'da ise mevcut olan Lodz/Polonya ve Hamburg/Almanya duraklarına Duisburg/Almanya ve Varşova/Polonya durakları eklendi.

UPS Global Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller, “Çin-Avrupa tren yolu hizmetlerimiz hava yolu kargo taşımacılığına kıyasla müşterilerimize yüzde 65 tasarruf sağlayabilir ve yolda geçen zamanı geleneksel deniz yoluyla taşımaya kıyasla yüzde 40 oranında iyileştirebilir. Taşıma maliyet ve hızını dengelemek için müşterilerine daha fazla seçenek sunan UPS, Çin ve Avrupa'daki ticari faaliyetlerin başarıya ulaşması ve genişlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor” dedi.

Çin'deki dört yeni istasyon, ilgili illerdeki endüstriyel üretim ile Çin'in iç kesimlerindeki ticari ve kültürel merkezlere olan yakınlıkları nedeniyle seçildi.

Avrupa'da ise, Duisburg Almanya'daki Ruhr endüstriyel alanının kalbinde yer alıyor ve nehir, tren yolu, kara yolu ve hava taşımacılığına erişim sunuyor. Yeni Varşova durağı ise e-ticaretin gerçekleşmesinde bir merkez olan Avrupa Birliği içerisinde büyüyen bir ekonomi olan Polonya'ya Ar-Ge ve endüstriyel üretim sağlıyor.

UPS Çin-Avrupa Demir Yolu hizmeti aşağıdaki özellikleri de sunuyor:

Hem FCL hem LCL'nin Çin ve Avrupa arasında her iki yönde de taşınmasına yönelik Tam Hizmet Teklifi,

Güvenlik: Tren değişimleri sırasında kapalı devre televizyon sistemi takibi, mühür yönetimi, alarmlar ve opsiyonel GPS konteynır takibi

Sıcaklık Kontrolü: Daha hassas yükleri korumak amacıyla tasarlanmış olan mevcut seçenekler arasında termal astarlar, palet örtüleri ve dizel güçle çalışan soğuk hava konteynırı yer almaktadır.

Basitleştirilmiş Gümrük Muayeneleri: Çin ve Avrupa ithalat/ihracat ülkeleri ile sınırlı gümrük muayeneleri. UPSTM sistemleri elektronik olarak gümrük makamlarına bağlıdır; bu hata riskini azaltırken gümrük sürecini de hızlandırmaktadır.

Sürdürülebilirlik: Tren yolu hizmeti hava yolu taşımacılığına oranla 25 kat daha az CO2 salınımı yaratır. Ayrıca demir yolu okyanus taşımacılığına kıyasla önemli boyutta daha az nitrojen oksit, metan harici hidro oksit ve sülfür dioksit salınımına neden olur.

Baştan Sona Görünürlük: Flex Global View sevkiyatın mevcut durumunu ve sevkiyatta dönüm noktaları meydana geldikçe bunları görmeyi sağlar.

