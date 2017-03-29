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'Scania'm Sapasağlam' büyük ilgi gördü

'Scania'm Sapasağlam' büyük ilgi gördü

Tarih 29 Mart 2017, 18:30

Scania'nın yeni mobil uygulaması ''Scania'm Sapasağlam'' büyük ilgi görüyor. IOS ve Android platformları üzerinden sunulan uygulama 1 ay içinde 3 bin kişi tarafından kullanılmaya başladı.

Scania, satış sonrası hizmetleriyle sunduğu hızlı çözümleri, kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile çözüm ortağı oluyor. Yeni uygulaması Scania’m Sapasağlam ile kaliteli servis hizmetini, teknoloji ile birleştirerek yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. IOS ve Android platformlarından indirilebilen Scania’m Sapasağlam uygulaması yoğun talep görerek 1 ay içinde 3 bin kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

Park halinde bulunan Scania'ların fotoğrafı çekilip sisteme kolayca yüklenir. Fotoğrafı yüklenen araç kullanıcısına müşteri hizmetleri tarafından ulaşılarak, en yakın Yetkili Servis için randevu oluşturulur. Kullanıcı, servise geldiğinde tüm kampanyalara ek olarak parça değişimi ve işçilikte indirimlerden faydalanır.

“Onarım ihtiyacı olan Scania’nın fotoğrafını çek, yükle, kazan”

Onarım ihtiyacı olan Scania fotoğrafını yükleyen kullanıcı, araç servise girdiğinde puan kazanırken, biriken puanlar ile kendi seçeceği Scania aksesuarın siparişini kolayca verebilir. Her bildirim için 50 puan kazanan kullanıcının almış olduğu aksesuarlar ücretsiz olarak adresine teslim ediyor.
 
Türkiye’de 16 Yetkili Satıcı ve Servis noktasında profesyonel bir ekiple hizmet veren Scania, orijinal parça kullanımı ile aracın ömrünün uzamasına, ikinci el değerinin artmasına önemli katkı sağlamaktadır.

 

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