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Altur Turizm 67 adet Volkswagen Crafter aldı

Altur Turizm 67 adet Volkswagen Crafter aldı

Tarih 29 Mart 2017, 18:03

Altur'un tercihi yine Volkswagen Ticari Araç oldu. Altur Turizm araç filosunu 67 adet Volkswagen Crafter ile genişletti.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık sektörünün lider firmalarıyla iş birliğine devam ediyor. 1976 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Altur Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile genişletti. 28 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen törenle Altur Turizm, 64 adet 15+1, 2 adet 16+1 ve 1 adet 19+1 olmak üzere filosuna toplam 67 adet Crafter katarak filosundaki Crafter adedini 560’a yükseltmiş oldu.

Törene Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak ve iki şirketin yöneticileri katıldı.


Sektörün ihtiyaçlarına cevap veren modeller

Törende konuşan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Altur Turizm ile geçmişten gelen iş birliklerinin yeni teslimatlarla güçlendiğini söyledi. Taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Kerem Güven, “Sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edeceğiz. Volkswagen Ticari Araç modellerimiz bireysel kullanıcıların yanı sıra, sektörün öncü firmaları tarafından da tercih ediliyor. Bunun temel nedeni, sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verecek donanım ve kalitede model ve hizmetleri sunuyor olmamız” dedi.

“En iyi iş ortağımız Volkswagen”

Altur Turizm’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak ise, taşımacılık sektöründe yakaladıkları başarıya Volkswagen Ticari Araç gibi iş ortakları sayesinde ulaştıklarını belirtti. Hizmet verdikleri firmaların özellikle verimlilik, zamanı doğru kullanma, kalite ve güvenlik talep ettiğine vurgu yapan Albayrak, “Bu istekleri layığıyla yerine getirme gayreti içindeyiz. Bu çabamızda, personelimizin, ekibimizin ve bizimle birlikte bu yolda olan iş ortaklarımızın gücü var. Volkswagen Ticari Araç da bunların başında geliyor. Sunmayı ilke edindiğimiz kalite, güven, konfor ve verimlilik Volkswagen’de var” dedi.

 

 

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