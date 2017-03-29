Schaeffler, INA markasıyla kasnak kaplinli onarım çözümü getiriyor

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29 Mart 2017, 17:56

Otomotiv bağımsız yenileme pazarında faaliyet gösteren Schaeffler, ilk kez yardımcı tahrik sistemi için kasnak kaplinli bir onarım çözümü sunuyor.

Schaeffler’in, 2013 yılından bu yana orijinal ekipman seri üretimi yapılan ve yardımcı tahrik sisteminde ek titreşim sönümlemeye yarayan kasnak kaplini, ilk kez INA Yardımcı Tahrik Sistemi Kitlerinin bir bileşeni olarak sunuluyor. Schaeffler Automotive Aftermarket Motor ve Şasi Grubu Başkanı Christian Kos, Schaeffler’in yenilikçi yönünü: “Bu ürünle birlikte pazarda servislere uygun bir onarım çözümü sunan ilk şirket oluyoruz. Kasnak kaplininin pazara sunulması, giderek daha karmaşıklaşan yardımcı tahrik sistemlerinin onarımına yönelik ürün portföyümüzün gelişiminde ileri bir adımı temsil ediyor.” sözleriyle ifade etti.

Yardımcı tahrik sistemi, yıllar önce basit bir kayışlı tahrik sisteminden yola çıkarak geliştirilip karmaşık bir sisteme dönüştürüldü. Klima, hidrolik direksiyon veya start/stop sistemleri gibi konfor taleplerinin artması ve hibritleşme veya boyut küçültme gibi araç tasarım trendleri, yardımcı tahrik sistemlerinin tüm bileşenleri üzerindeki baskıyı oldukça arttırdı. Örneğin, daha düşük hacimli motorların daha az silindir sayısı ve düşük devir hızında çalışması, çok daha büyük dönme düzensizliklerine ve titreşimlere neden oluyor. Dairesel yaylı ve entegre edilen burulmalı titreşim damperli kasnak kaplini, yardımcı tahrik sistemindeki titreşimleri ve dönme düzensizliklerini azalttığı gibi, daha düşük sürtünme nedeniyle de CO2 emisyonlarını ve yakıt tüketimini yüzde 2'ye kadar düşürüyor.

İki yüzden fazla onarım çözümü sunan INA Yardımcı Tahrik Sistemi Kiti portföyünde, komple yardımcı tahrik sisteminin profesyonel onarımı için gerekli tüm bileşenler bulunuyor. Her kitte, montaj için gerekli tüm bağlantı parçalarının yanı sıra, çok yivli V-kayışları, kılavuz kasnakları ve gergi rulmanları da yer alıyor. Kitte, araç tipine ve kullanım amacına bağlı olarak, bir devir ayarlı alternatör kasnağı (OAP), bir burulmalı titreşim damperi (TVD) ve bir de kasnak kaplini veya devir-daim pompası bulunuyor.