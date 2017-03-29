SAF-HOLLAND, Türkiye’de üretim için yatırım yapıyor

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29 Mart 2017, 17:01

Ticari araçlar sektöründe dorse, çekici ve otobüs uygulamalarının lider tedarikçilerinden SAF-HOLLAND, Türkiye’deki ilk üretim tesisini hizmete açtı. Almanya merkezli şirket, 5 milyon Euro’luk yatırım ile Türkiye’deki pazar payını arttırmak üzere Düzce’de üretime başladı.



Komşu pazarlara Türkiye merkezli ihracat hedefliyoruz

Yeni fabrika ile Türkiye’deki ürün çeşitliliği arttırılacak

35 bin aks üretimi yapılacak

SAF-HOLLAND ürün ailesi, treyler ve semitreyler için komple aks grupları, dorse ayakları ve king pin gibi kritik ürünlerin yanı sıra çekiciler için beşinci teker, ağır kamyon ve otobüsler için havalı süspansiyon sistemleri gibi çözümleri kapsıyor.2020 yılı stratejileri doğrultusunda Türkiye’nin kendileri için önemine değinen SAF-HOLLAND CEO’su Detlef Borghardt açıklamasında; “SAF-HOLLAND olarak 2020’ye kadar belirlediğimiz büyüme stratejimizde yeni pazarların önemi büyük. Dünya geneline bakıldığında, sunduğumuz her ürün grubunda ilk üç tedarikçi arasında yer almaktayız. Avrupa’da aks sistemlerinde genel pazar payımız yüzde 40’ların üzerindedir. Türkiye’deki araç üretimine bakıldığında ise yüzde 25’lik bir pazar payına sahibiz. Türkiye’deki pazar payımızı arttırabilmek, müşterilerimize daha yakın olmak, ürün ve hizmetlerimizi hızlı sunabilmek, orta vadede de komşu pazarlara Türkiye merkezli ihracat yapmak üzere yeni tesisimizi faaliyete geçiriyoruz. Türkiye, bizim için Avrupa ve Ortadoğu pazarları arasında önemli bir köprü ve bu bölgede yaptığımız yatırım doğrultusunda büyük fırsatlar görüyoruz” dedi.Taşımacılık sektöründe yükselen maliyetlere dikkat çeken SAF-HOLLAND EMEA Bölge Başkanı Alexander Geis, yaptığı açıklamada; “SAF-HOLLAND olarak ürünlerimizin tasarım ve üretiminde kalite ve dayanıklılık açısından yüksek mühendislik becerisine sahibiz. Müşterilerimizin içinde bulunduğu rekabetçi koşullar ve ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeden, daha hafif ve bakım gideri düşük ürünler üretiyoruz ki bu da yakıt tüketimini ve kilometre başına maliyeti azaltıyor. Türkiye’de aks sistemleri ile üretime başlayacağız. Uzun vadede üretim yelpazemizi genişleterek çekici araçlar için beşinci teker gibi ürünlerin de üretimini Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eş zamanlı olarak Türkiye’deki satış sonrası hizmetler ve servis ağı yapılanmamıza da yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye belirtti.Yeni fabrikaları ile ilgili detaylı bilgi veren SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu konuşmasında; “10 bin metrekaresi kapalı, 3 bini açık olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik bir alan üzerine fabrikamızı kurduk. 90’lı yıllardan bu yana ülkemizde ürünleri kullanılan ve 2011 itibariyle Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçen SAF-HOLLAND’ın ekonomiye şimdi de üretici olarak katkı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. SAF-HOLLAND Grup’un yüksek kalite standartlarında üretim yapacağımız tesisimizde orta vadeli planlarımız dahilinde hedefimiz, iki yıla kadar 35 bin adet aks üretmek. Türkiye’deki pazar payımızı arttırarak komşu pazarlara ihracat yapmak ana hedeflerimiz arasında. Fabrikamızı, başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika, Rusya, Güney Afrika ve hatta ihtiyaç halinde Orta Avrupa’ya ürün sağlayacak bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz” diye açıkladı.