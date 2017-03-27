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Iveco'dan Mertur'a ilk teslimat

Iveco'dan Mertur'a ilk teslimat

Tarih 27 Mart 2017, 22:28

Iveco, Mertur'a satışını gerçekleştirdiği 2 adet Eurocargo otomobil taşıyıcısını teslim etti.

IVECO yetkili satıcısı Iveco Otomotiv Mertur’a ilk otomobil taşıyıcısı teslimatını gerçekleştirdi.

Filosunda 300 adet kendine ait araç bulunan Mertur, araç taşıma sektöründe çeyrek asırdır müşteri odaklı hizmet veriyor. Şekerpınar ve Derince’de yerleşik toplam 100 bin m2’lik 6 adet deposunda başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlere de  başarıyla depolama hizmeti veren Mertur, aynı zamanda müşteri lokasyonlarından araçları alarak kendi lokasyonlarında bulunan depolarına  özmal filosu ile araç taşıma ve bu depolarda PDI hizmetleri sunuyor. 35 Adet sadece şehir içi araç transferlerinde  kullanmak üzere özel üretilmiş taşıyıcılara sahip. Bu araçlar ile 3,4 veya 5 adetlik  taşıma kombinasyonlarıyla  kesintisiz, güvenli ve zamanında çözümler üretiyor. Müşteriler, in-house yazılım sistemleri üzerinden kendi şifre ve passwordleri ile on-line olarak araçlarının konumu ve durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi alma imkanına da sahip.

Teslimat töreninde bir konuşma yapan Iveco Otomotiv Genel Müdürü Ömer Bursalıoğlu, Mertur ile yeni başlayan işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ve Mertur’u satış sonrasında da yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.


 

 

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