Yeni Citroën C-Elysée Türkiye pazarında

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27 Mart 2017, 22:07

Citroën'in Türkiye'de en fazla satış gerçekleştirdiği modeli olan B sınıfı sedan C-Elysée, yenilenerek shoowroomlarda yerini aldı.

Citroën, 2012’den günümüze tüm dünyada 400 bin adedi aşkın satış rakamıyla büyük bir başarıya imza atan C-Elysée’yi yeniledi. 46 bin adedi aşkın satış rakamıyla, markanın Türkiye pazarındaki en popüler modeli olan C-Elysée, yeni ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle daha prestijli bir dış görünüme sahip oldu.

Kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekrana sahip olan Yeni C-Elysée, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor. 3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip olan Yeni Citroën C-Elysée’nin fiyatı 59.500 TL’den başlıyor.



Tasarımı modernize edildi

Yeni Citroën C-Elysée, yeni ön tampona, yeni farlara, farlara kadar uzanan yeni bir radyatör ızgarasına kavuştu. Araca daha modern ve statü kazandıran yeni ön tasarımda LED teknolojili gündüz farları tamponun altında yerleştirilerek karakteristik bir ifade yaratıldı. Citroën C-Elysée’nin ön sis farlarının çerçevelerinde C formunda krom detaylar eklendi. Aracın arkasında, Citroën’in tüm modellerinde kullanılan ve daha parlak ışık içeren 3D görünümlü stop lambaları kullanılmaya başlandı. Donanım seviyesine göre 3D görünümlü jant kapakları ya da 16 inçlik “San Diego” alaşımlı jant seçenekleri Citroën C-Elysée’nin yenilikleri arasında yer alıyor. Citroën C-Elysée’de yeni gövde renkleri olan Lapis Mavi ve Çelik Gri renk seçenekleri sunulmaya başlandı. Araçta toplam 6 renk seçeneği sunuluyor.



Teknoloji ile konforu birleştiren iç mekan

Yeni Citroën C-Elysée’nin iç mekanında, markanın kendini kanıtlamış olan konfor seviyesi daha da geliştirildi. Citroën Advanced Comfort Programı kapsamında ele alınan yeni iç mekanda segmentinin en iyi arka koltuk yaşam alanı sunuluyor. Yeni model, 506 litrelik bagaj hacmi ile de iddiasını sürdürüyor. Citroën C-Elysée’nin Shine donanımında, 2/3’e 1/3 oranında, asitmetrik olarak katlanabilen arka koltuk sırtlıklarında, 3 adet çıkartılabilen ve aynı zamanda ayarlanabilir koltuk başlığı, yeni grafikler ve beyaz kadraja sahip gösterge tablosu kullanımı, yenilikler arasında sunuluyor. Feel donanım seviyesindeki kokpit dekorasyonunda ise Tungsten yerine “Gümüş Mat” kaplamalara yer verildi.

Yeni Citroën C-Elysée dokunmatik tablet özellikleri gösteren multimedya sistemi “Mirror Screen” ile de satın alınabiliyor. Mirror Screen donanımı, Apple CarPlay ve Mirror Link ile uyumlu yapısıyla akıllı telefonlar ile entegre edilebiliyor. Telefon üzerinden ses tanıma ve komut özelliğini de barındıran sistem, bağlantı kurulan cihazlardaki müzikleri de çalabiliyor. Telefon rehberine ulaşım ve geri arama imkanı da sunan multimedya sistemine direksiyon üzerinden de kumanda edilebiliyor.



3 farklı donanım seviyesi ve 2 motor seçeneği

Citroën C-Elysée’nin yeni isimlendirmeye kavuşan donanım seviyelerinde yepyeni üst sınıf özellikler sunuluyor. Başlangıç donanımı olan “Live”a, elektrikli yan aynalar, elektrikli arka camlar, ayrı göstergeli radyo/CD/MP3/Bluetooth ve USB özellikli müzik sistemi eklendi. Orta donanım seviyesi olan “Feel”de arka park sensörü, 16 inçlik jantlar ve 3D görünümlü jant kapakları yeni sunulan özelliklerden. En üst donanım olan “Shine”da ise 16 inçlik alüminyum jantlar, 7 inçlik kapasitif dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, bluetooth/USB/Mirror Link/AUX ve Wifi isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor.

Yeni Citroën C-Elysée’de bir benzinli bir de dizel motor seçeneği bulunuyor. 1.6 e-HDi motor 92 HP güç ve 230 Nm tork sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,1 lt/100 km olan aracın emisyon değeri 108 g/km. Yeni Citroën C-Elysée 1.2 Puretech ise 82 HP güç ve 117 Nm değerlerine sahip. Ortalama yakıt tüketimi 4,9 lt/100 km olan aracın emisyon değeri 114 g/km.

