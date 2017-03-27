Porsche 2016 yılında satış rekoru kırdı

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27 Mart 2017, 21:58

Tarihinin en başarılı mali yılını geride bırakan Porsche AG, otomobil satışı, faaliyet kârı ve çalışan sayısı bakımından birçok rekora imza attı.

Porsche AG, 2016 yılında otomobil satışı, gelirleri, faaliyet kârı ve çalışan sayısı bakımından tarihinin en başarılı yılını geride bıraktı.

Yeni rekorlara imza atan şirket, otomobil satışlarını yüzde 6 oranında artırarak 237 bin 778’e, gelirlerini ise yüzde 4 oranında artırarak 22,3 milyar Euro’ya yükseltti. Satış gelirlerinde yüzde 17,4’lük artış sağlayan Porsche AG’nin faaliyet kârı ise, yüzde 14 artarak 3.9 milyar Euro olarak gerçekleşti.

2016 sonu itibariyle Porsche AG’nin istihdam sayısı ise, yüzde 13’lük bir genişleme ile 27 bin 612’ye yükseldi.

Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, şirketin 2016 yılı mali performansını değerlendirdi. Oliver Blume, yıllık finansal tablolarındaki başarılarının “memnun müşteri, sağlam kazanç ve istihdam” stratejilerini onaylar nitelikte olduğunu söyledi.

Porsche AG İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans ile BT’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke ise, yüzde 17’nin üzerinde bir kar marjı elde eden Porsche’nin halen dünyanın en karlı otomobil üreticilerinden biri olduğunu ifade etti. Başarının kilit noktasının benzersiz ürün yelpazesi ve sağlıklı maliyet yapısı olduğunu kaydeden Lutz Meschke şöyle devam etti: “Uzun vadede döviz riskinden korunma stratejimiz de bu rekor sonuçlara önemli katkı sağladı. 2017 mali yılında ise, teslim edilen otomobil sayısı ve gelirler açısından, dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden ekonomik ve politik belirsizliklere rağmen, ılımlı bir büyüme öngörüyoruz. Faaliyet sonucuna gelince, geçen senenin rakamlarını gerçekleştirebilmek için, döviz kurunun sabit kalması koşuluyla, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeni Panamera, özellikle elektrikli hibrit versiyonları ve Sport Turismo ile, bize ivme kazandıracak”.