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DEKRA'nın en iyisi Audi A6 oldu
27 Mart 2017, 21:40
DEKRA'nın kullanılmış otomobil raporunda, Audi A6 2017 yılının en iyi otomobili seçildi. Audi'nin TT ve Q5 modelleri de kendi segmentlerinin en iyileri oldu.
Alman Araç Muayene Kurumu DEKRA’nın 15 milyon aracın muayenesini analiz edilerek her yıl hazırladığı kullanılmış otomobil raporunda, Audi A6 2017 yılının en iyi otomobili seçildi. Audi’nin TT ve Q5 modelleri de kendi segmentlerinin en iyileri oldu.
DEKRA’nın bu yıl 10’uncu kez açıkladığı Kullanılmış Otomobil Raporu, 11 segmentte yaklaşık 15 milyon otomobilin araç muayene verilerine dayanılarak hazırlanıyor. Rapor, sadece yayınlandığı Almanya’da değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde de kullanılmış otomobil satın almak isteyenler için de bir başvuru kaynağı olarak görülüyor.
DEKRA raporu hazırlarken, iki yıl süresince muayenesini gerçekleştirdiği yaklaşık 15 milyon araçta bulunan hata ve kusurları değerlendiriyor. Ve her segmentte en az kusurlu veya hatalı otomobilleri belirliyor.
DEKRA Kullanılmış Otomobil Raporu’nda, Audi A6 tüm sınıfların en iyi otomobili (Best of All Classes) seçildi. A6 ayrıca, üst sınıf modelleri arasında da birinci olarak, bu alandaki geçen yıl kazandığı en iyi kullanılmış otomobil ünvanını korudu. Audi’nin SUV ve spor otomobil segmentlerinde diğer iki güçlü modeli Audi TT ve Audi Q5 de kendi sınıflarında aynı başarıyı gösterdi. Audi TT, spor otomobil /cabrio sınıfının en iyi kullanılmış otomobili, Q5 ise en iyi kullanılmış SUV modeli seçildi.
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