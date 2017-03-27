Bridgestone'na ''Lastik Üretiminde Yılın İnovasyonu'' ödülü

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27 Mart 2017, 21:35

Bridgestone, 2017 Yenilik ve Mükemmellik İçin Uluslararası Lastik Teknolojisi Ödülleri'nde ''Yılın Lastik Üretim Yeniliği'' ödülüne layık görüldü.

Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla üretimde mükemmelliği hedefleyen Bridgestone, 2016 yılında önemli bir yeniliğe daha imza atarak lastik üretiminde yapay zekadan yararlanmaya başladı. EXAMATION adını verdiği teknoloji ile geleneksel yöntemlere göre % 15 iyileştirilmiş bir üretim sağlayan Bridgestone, 2017 Yenilik ve Mükemmellik İçin Uluslararası Lastik Teknolojisi Ödülleri’nde “Yılın Lastik Üretim Yeniliği” ödülüne layık görüldü.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Lastik Teknolojileri Fuarı (Tire Technology Expo) kapsamında, sektörün önde gelen 27 lastik endüstrisi uzmanından oluşan bağımsız bir jüri tarafından ödül programı yürütüldü. Jüri üyeleri Bridgestone'un lastik üretim tesisinde yapay zeka kullanımındaki başarısını ödüllendirdi. 2016 yılında Japonya'daki Hikone tesisinde yapılan ilk uygulamanın başarısı doğrultusunda EXAMATION, Bridgestone’un Macaristan, Tatabanya'daki üretim tesisi ve Rusya'daki yeni fabrikasında kullanılmaya başlandı.

Yenilikçi teknolojilerle 360 derece değer üretmenin Bridgestone ile Brisa’nın ortak stratejisi ve tutkusu olduğunu belirten Brisa Teknoloji Direktörü Bahadır Olkun; “Yapay zekanın kullanımı ve çok yönlü Büyük Veri analizi, önümüzdeki on yılda pek çok üretim sanayisine yön verecek. Bu doğrultuda ortağımız Bridgestone'un yenilikçi EXAMATION teknolojisi, lastik endüstrisinin üretim yöntemlerini en ileri seviyeye taşıdığı gibi global ölçekte endüstriye de ışık tutuyor. Brisa olarak biz de ortağımızın sunduğu teknoloji ve deneyimlerden de yararlanarak üretimde verimlilik ve kalite için çalışmalar yürütüyoruz. Bridgestone ile ortak hedefimiz, sektörümüze teknolojimizle liderlik ederken hem müşterilerimize hem de toplumumuza ve çevreye katma değer sunmaktır” dedi.

Bridgestone EXAMATION teknolojisi, insan hatalarını önlüyor, verimliliği ve üretim kalitesini artırıyor. Sensörler tarafından en az 480 noktada kalite verisini ölçen sistem, bir lastiğin optimum koşullarda monte edilebilmesi için yapay zeka ile gerçek zamanlı olarak otomatik kontrol gerçekleştiriyor. Bu akıllı teknolojinin tüm üretim sanayisinde çığır açan bir sistem haline gelmesi bekleniyor.

Bu ödül ile Bridgestone, 2008 yılında başlayan Yenilik ve Mükemmellik İçin Uluslararası Lastik Teknolojisi Ödülleri’nden 6. kez ödülle dönmüş oldu. Bridgestone, 2008’de ve 2016'da Yılın Lastik Üreticisi Ödülü’nü, 2012'de iletişim alanı bilgisi algılama teknolojisi (CAIS) ve 2013'te ologic azaltılmış yuvarlanma direnci teknolojisi ile Teknoloji Ödülü’nü; ABD'deki yeni Amerika Teknik Merkezi ile de 2013 yılında Yılın Çevresel Başarı Ödülü’nü kazandı.

