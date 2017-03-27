Brisa, ticari araç lastik pazarındaki liderliğini güçlendiriyor

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27 Mart 2017, 21:25

2016 yılı performansı ve 2017 yılı beklentilerini açıklayan Brisa, Türkiye pazarında bu segmentin 5 yılda yüzde 27 büyümesini bekliyor.

Brisa, ticari araç lastik segmentine yönelik 2016 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. 2016 yılında bayi ağına yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği yeni iş birlikleri ile bu segmentteki liderliğini sağlamlaştıran Brisa, 2017 yılında da yeni nesil ürünleri ve müşteri odaklı hizmetleriyle başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde 5 yılda %19 büyüme beklenen ticari araç lastik pazarının önemli bir potansiyel taşıdığına değinen Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış; “Ticari araç lastikleri adetsel olarak baktığımızda dünya lastik pazarının %10’unu oluştururken, cirosal olarak %36’sını oluşturuyor. 2016 yılında dünyada ticari araç lastikleri, toplamda 185 milyon adetlik ve 144 milyar TL ciroya sahip bir pazar oluşturdu. Bu rakamın 2021 yılında %19’luk artışla 220 milyon adede ulaşması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük ikinci ticari araç parkına sahip olan ülkemizde ise bu artışın %27 oranında olacağı öngörülüyor. Böylece 2016 yılında 2,4 milyon adet ile toplam 2 milyar TL ciroya ulaşan ticari araç lastik pazarı, 2021’de 3 milyon adede ulaşacak.'' dedi.

Atiış şöyle devam etti: ''2016 yılında Euro 6 geçişi sebebiyle ticari araç kayıtlarında beklenen daralma yaşandı ve %44 oranında azalma gerçekleşti. Ancak bu yıldan itibaren yeniden artış eğilimiyle 2017 yılında %24 büyüme bekleniyor. Diğer yandan karayolu ulaşımı, altyapı çalışmaları ve inşaat sektörlerindeki yatırımların ve büyümenin devam etmesi de pazardaki büyümeyi destekliyor. Bu segmentin taşıdığı potansiyel ve ülkemizin gelişiminde oynadığı önemli rol dolayısıyla Brisa olarak bu alana önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu segmentte satılan her üç lastikten biri Brisa’ya ait. Ayrıca ortağımız Bridgestone’un Avrupa satışlarına en büyük katkıyı da biz gerçekleştirdik. Özellikle müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak sektörde fark yaratan hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Aynı zamanda yeni nesil araçlara uygun sağlam, emniyetli ve konforlu lastikler üretmeye devam ediyoruz.”

Mega projelerin lider lastik ve hizmet sağlayıcısı

Türkiye inşaat, taşımacılık ve turizm sektörlerinin liderliğinde yeni bir yapılanma içerisinde. Yeni dönemde kritik önem taşıyan bu projeler, ticari araç lastik pazarını da doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin lider lastik üreticisi olarak Brisa bu projeler için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor. 2016 yılında Brisa 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü projelerinde ürün ve hizmetleriyle yer aldı.

Brisa 2016 yılında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerin de gelişiminde rol alan projelere hizmet sundu. Şirket, Etiyopya’da filo yönetim projesi, Dubai metrosu ve Sudan’daki El Mek Nımır Köprüsü projelerinin ürün ve hizmet tedarikçisi oldu, projelere Türkiye’den destek verdi.

Ticari araç pazarında trendler değişiyor

Ticari araç üretiminde trendler ve teknolojiler değişiyor. Gelişmiş sürüş emniyeti sunan, yeni nesil teknolojilerden yararlanan ve özellikle yakıt verimliliği sağlayan bağlantılı araçlar ön plana çıkıyor. Sürüş deneyimini tamamen değiştirecek olan yeni teknoloji ise otonom sürüş. Otonom sürüşe sahip araçlar özellikle daha geniş lastiklere ihtiyaç duyuyor ve Run-Flat teknolojisini tercih ediyor. Diğer yandan filolaşma giderek artıyor. Artan filolaşma sonucu artık operasyonel maliyetleri yönetebilmek daha da önem kazanıyor. Dijital izleme sistemleri de bu yönde sürekli gelişiyor.

Bu trendlere uygun ürün ve hizmetler geliştirdiklerini belirten Atış; “Dünyadaki ticari araç pazarı trendlerine paralel olarak biz de ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Ürünlerimizle birlikte sağladığımız 360 derece yenilikçi hizmetler bütünüyle de filoların ve ticari araç gruplarının yolculuklarını mükemmelleştirmeye odaklanıyoruz. Aynı zamanda filo müşterilerimizin operasyonlarını daha düşük maliyetlerle yönetebilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz sistemlerle de işlerini geliştirmelerine destek oluyoruz” dedi.

Öte yandan Brisa’nın ağır ticari araçlara yönelik tek noktada hızlı bakım ve servis zinciri Propratik 2016 yılında müşterilerine sunduğu değerler paketini geliştirerek yeniledi. Ağır ticari araçlar için lastik bakım ve satışından akü, yağ ve yedek parçaya kadar sürücülerin tüm ihtiyacını karşılayan Propratik hizmet noktalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen Brisa, geçtiğimiz yıl İstanbul, Gaziantep ve Hatay’da üç yeni mağaza açtı. Brisa, 2017 yılında Mersin ve Muğla’da iki yeni mağaza daha açacak.



1 milyon TL değerinde yakıt tasarrufu sağlayan Mobilfix, artık Anadolu yollarında

Brisa’nın özel mobil tır bakım servisi Mobilfix, 2016 yılında Türkiye turuna başladı. Mobilfix servis tırı, sadece 2016 yılı içinde 30 filoya kendi çalışma sahalarında hizmet verdi, yaklaşık 1.000 araca servis sundu ve 234 aracın aks kaçıklıkları düzeltilerek 1 milyon TL civarında yakıt tasarrufu sağladı.

Brisa, 2017 yılında Mobilfix’i daha fazla filo ile buluşturmak üzere yeni turlar ve kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor. Bu sayede şirket, filolar içerisinde servis bilincini artıracak, düzenli bakım ile lastiğin ömrünü tamamlamasını sağlayacak ve aks kaçıklıklarını düzelterek yakıt tasarrufu sunmaya devam edecek.

Şirket aynı zamanda filolar için gerçekleştirdiği, Avrupa’da da Türkçe hizmet veren ilk özel yol yardım hizmeti Filofix ile %96’nın üzerinde bir oranda servis sağladı. 2016 yılında Filofix, 856 yol yardım hizmeti sundu. Bu yardımların %25’i Avrupa’da gerçekleşti.

Brisa, Bandag ile bir yılda 127 binden fazla lastik kapladı

Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa, kaplama lastik pazarında da liderliği üstleniyor. Pazarda lastik kaplama yüzdesi %25’e ulaşırken, kaplanan her 3 lastikten biri Brisa’nın imzasını taşıyor. Şirket 2016 yılında ECE R109 belgesine sahip iş ortaklarıyla, 125.000’den fazla otobüs kamyon lastiği, 2.200 iş makinesi lastiği kapladı. Brisa’nın 2016 yılında başlattığı Shearography teknolojisi de bu alandaki hizmetlerinin zenginleşmesini sağlıyor. Bu yeni nesil teknoloji lastiklerin kaplanmaya uygun olup olmadıkları tıraşlamaya gerek kalmadan saptıyor, böylece lastiklerin ömür planlaması en doğru şekilde yapılıyor.

Brisa’dan inşaat segmentine özel yeni ürün

Brisa sektör ihtiyaçları doğrultusunda inşaat ve hafriyat segmentinde %20’den az yol dışı koşullar için tasarlanmış M-Serisi’ni geliştirdi. Brisa’nın yeni ürün serisi güçlendirilmiş çekiş ve yeni desen tasarımı ile gelişmiş sürüş konforu sağlıyor. Yeni seri lastikler, ön aksta %23, çeker aksta %33 daha uzun ömür ve dayanıklılık sunuyor.

Şirket aynı zamanda yeni markalarından Dayton ile de düzensiz aşınmaya karşı dirençli ve uygun fiyatlı lastikleri pazara sunuyor.

“2017’de ticari araç lastik pazarına bireysel müşteri anlayışını getirmeye hazırlanıyoruz”

Brisa 2017’de ticari araç pazarında bireysel müşterilere de daha yakından odaklanmayı planladıklarını açıkladı. Atış; “Müşterilerimizi yakından dinliyoruz ve ihtiyaçlarını tespit etmeye odaklanıyoruz. Bu yıldan itibaren ticari araçlarda farklı müşteri gruplarımıza sektörde ilk olacak yeni uygulamalarla ulaşacağız. İletişim stratejilerimizi de bu yönde oluşturuyoruz Lassa markamızla kamyon sürücülerine daha yakından birebir dokunarak, Bridgestone markamız ile de filo müşterilerimize özel farklı hizmetlerle sunduğumuz değeri zenginleştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda çok yakında duyuracağımız heyecan verici bir sürece hazırlanıyoruz” diye konuştu.



