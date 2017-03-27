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Doblo ABD'ye ihracatta lider

Doblo ABD'ye ihracatta lider

Tarih 27 Mart 2017, 19:31

Fiat Doblo'nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle ABD'ye ihraç eden Tofaş, 2016 yılında ABD'ye en çok ihracat yapan Türk şirketi oldu.

Tofaş, üretim ve ihracatta yaptığı hamlelerle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar toplam ihracata ulaşan ve 1 milyar dolar dış ticaret fazlası yaratan Tofaş, 2016 yılında Türkiye’den ABD’ye en çok ihracat yapan şirket unvanını kazandı. Bursa’da geliştirilerek üretilen Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle ABD’ye ihraç eden Tofaş, Ram ProMaster City ihracatında gösterdiği başarıyla “ABD’ye en fazla ihracat yapan kurum” oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Ram ProMaster City’nin Bursa’dan ABD’ye uzanan yolculuğunun ülkemiz ihracatı için önemli bir görev üstlendiğini söyledi. 2016 yılında tüm Türk otomotiv endüstrisinin ABD’ye 700 milyon dolar ihracat yaptığına değinen Eroldu, “Tofaş olarak geçen yıl ABD’ye 20 bin adede yakın Ram ProMaster City ihraç ettik. Bu rakam, Tofaş’ın toplam ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. ABD’ye olan ihracatımız 275 milyon dolarla Türkiye’nin, ABD’ye yaptığı toplam ihracatının yüzde 4.2’sini oluşturarak ilk sırada yer aldı.” diye konuştu.
Doblo’nun pazara sunulduğu 2000 yılından bugüne, birçok kez ihracat şampiyonu olduğuna da değinen Eroldu; “Doblo, Tofaş’ın en çok satan modelleri arasındaki yerini hep korudu. Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü haline gelmesinde kilit rol üstlenen Doblo’yu, 2014 yılının son çeyreğinde Ram Promaster City markası ile ABD ve Kanada’ya ihraç etmeye başladık. İlk kez Amerika’ya gerçekleşen bu ihracatımız Tofaş tarihi için de bir mihenk taşıdır” dedi.

 

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