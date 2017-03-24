Otokar'ın cirosu 1.6 milyar TL'ye ulaştı

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24 Mart 2017, 17:53

2016 yılında Otokar'ın cirosu yüzde 14 artışla 1.6 milyar TL'ye çıkarken, ihracatı ise 145 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, 2016 yılında cirosunu yüzde 14 artışla 1.6 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin net dönem karı ise 69,7 milyon TL oldu. Türk savunma sanayiinin en büyük özel sermayeli kuruluşu ve lider otobüs markası Otokar, cirosundaki ihracat payını ise yüzde 27’ye çıkardı.

Ekonomik, siyasi ve dış ilişkileri etkileyen pek çok gelişmenin yaşandığı 2016 yılında Otokar’ın faaliyet gösterdiği pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen başarılı bir performans sergilediğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Kullanıcılarımızı odak noktamıza taşıyarak ihtiyaç ve beklentilere uygun ürettiğimiz ürünler, Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetimiz, deneyimli ve yetkin insan kaynağımız, güçlü satış ağımız 2016 yılında bizi başarılı finansal sonuçlarımıza taşıdı. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda yaşanan daralmalara rağmen 2016 yılında başarılı bir performans göstererek 2 bin 990 araç üreten Otokar, Türk savunma sanayisinde en büyük özel sermayeli kuruluşu ve faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında liderlik konumunu korudu” dedi.

'Teknoloji ihracatına başladık'

Sadece ürün ihracatının tek başına yeterli olmadığı günümüzde son 10 yılda cirosunun yüzde 4,1’ini araştırma ve geliştirmeye ayıran Otokar’ın global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyeti ile de ön plana çıktığını kaydeden Görgüç; “Mühendislerimizce tasarlanan ürünlerimiz ve kabiliyetlerimiz uluslararası arenada yeni başarılar elde ediyor. 2016’da Sultan otobüslerimizin teknoloji transferi ile yurt dışında üretilmesine yönelik bir anlaşma yaptık. 2017’de bu anlaşmanın sonuçlarını alırken, Avrupa otobüs pazarındaki büyümemizi eş zamanlı sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.



Teknoloji ihracatı alanında otobüs ile atılan adımların 2017 yılının başında savunma sanayiinde de devam ettiğini belirten Serdar Görgüç sözlerini şöyle sürdürdü; “Birleşik Arap Emirlikleri’nin 8x8 zırhlı araç ihtiyacı doğrultusunda, yerel ortağımızla birlikte kurulan Al Jasoor ortak girişim şirketi, geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile 661 milyon USD tutarındaki anlaşma imzaladı. Ürün, teknoloji transferi, danışmanlık, Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretim gibi konuları içeren sözleşme, aynı zamanda Türkiye savunma sanayiinin tek kalemde imzalanan en büyük anlaşması oldu. 2017 yılında, Al Jasoor şirketi aracılığıyla anlaşma için gerekli hazırlıkları tamamlamayı hedefliyoruz.”

Savunma sanayii alanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lider kara araçları tedarikçisi konumunda olan ve 30’dan fazla ülkeye askeri araç ihracatı gerçekleştiren Otokar, 2016’da ayrıca Körfez bölgesi başta olmak üzere yurtdışı satışlarını artırmak için Birleşik Arap Emirlikleri’nde “Otokar Land Systems Limited” (“Otokar LS”) şirketini kurdu.

Altay Tankı seri üretimi için teklif verildi

Otokar’ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay’ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Kabul Testleri’, 2017 yılı Şubat ayı sonu itibariyle başarıyla tamamlandı. Testler devam ederken, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan gelen talep üzerine, Otokar Ağustos 2016’da Altay’ın seri üretimi için son teklifini sundu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın teklif konusundaki değerlendirmesinin beklendiğini belirten Görgüç; “Şirketimiz, ülkemiz için stratejik öneme sahip Altay tankının seri üretimini de başarıyla gerçekleştirecek yetkinliklere sahiptir. Seri üretim için görevlendirilmeye hazırız. Bu proje ile ülkemiz savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde, Altay ile de yurt dışına ihracatta önemli bir sayfa açacağımıza ve yeni pazarlara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Satılan her 5 otobüsten 2’si Otokar oldu

Otokar, ticari araç üretiminde de 2016 yılında iç pazarda otobüste yüzde 33, treylerde yüzde 27, kamyon grubunda ise yüzde 45 daralmaya rağmen öncülüğünü korudu. Otokar, 2016 yılında Türkiye’deki tek körüklü otobüs ihalesini kazanan şirket olurken, yıl genelinde iç pazarda satılan her 5 otobüsten 2’si Otokar oldu. 40’ın üzerinde ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, 2016’da toplam otobüs ihracatını yüzde 18 artırdı.



10 yılda 388 milyon TL Ar-Ge harcaması yapıldı

Kuruluşundan bugüne sektörde birçok ilke imza atan Otokar, son 10 yılda cirosunun yüzde 4,1’ini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırdı. Otokar, toplamda son 10 yılda 388 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Otokar, tasarladığı ürün ve alt sistemler için son 10 yılda toplam 269 adet patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurusunda bulundu. Sadece 2016 yılında 30 adet patent başvurusu gerçekleştirildi. 2016 yılı sonu itibarıyla toplam Ar-Ge merkezi çalışan sayısı 526 olarak gerçekleşti.



60 milyon TL brüt temettü dağıtacak

Otokar’ın 2016 yılı Genel Kurulu’nda ayrıca ortaklara ve hissedarlara temettü dağıtılmasına da karar verildi. Genel Kurul toplantısında alınan karara göre Otokar, 2016 yılı karından toplam 60 milyon TL tutarında brüt temettü dağıtacak. Buna göre tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına yüzde 250 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,50 TL brüt=net nakit, diğer hissedarlara da yüzde 212,5 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,125 TL net nakit temettü ödenecek. Genel Kurul’da alınan karara göre temettü dağıtımları 31 Mart 2017’de başlayacak.



Sürdürülebilirlik

Benimsediği etik kuralları, çevre, insan ve topluma verdiği önem ve kurumsal yönetim ilkeleriyle değerlerinden ödün vermeden, kaynaklarını daha verimli kullanarak çalışmalarını sürdüren Otokar, 2016 yılında Borsa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirmeye tabi tutularak, 43 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yer alan yer alan tek otobüs / kara araçları üreticisi oldu.



Kurumsal yönetim

Otokar’ın Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu" çerçevesinde derecelendirme notu 9.33'e yükseldi.