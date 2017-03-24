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Autoshow'da Ford GT Race Car rüzgarı esecek
24 Mart 2017, 17:32
Ford, İstanbul Autoshow'da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken, geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak.
“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Autoshow’da üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car (Yarış Otomobili) modelini Türkiye’de ilk kez sergileyecek.
Motor sporları geleneğini yollara taşıyarak performans serisinde son birkaç yıl içinde büyük bir atılım yapan Ford standında, GT yarış otomobilinin yanı sıra efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS, yüksek performanslı Focus ST ve Fiesta R2T ralli aracını da heyecan severlerle buluşacak.
Ford SUV ailesi Autoshow’da göz dolduracak. 1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Yeni Kuga ile Edge ve Ranger da aktif müşteriler için standdaki yerini alacak.
Ford standının bir diğer yıldızı Yeni Nesil Fiesta olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Ford’un Köln’de gerçekleşen “Go Further” etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Nesil Fiesta, Türkiye’de ilk defa İstanbul Autoshow’da müşterilerin beğenisine sunulacak.
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