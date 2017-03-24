Yeni Neoplan Tourliner otobüsçülerle Antalya'da tanıştı

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24 Mart 2017, 18:12

Yeni nesil Neoplan Tourliner, otobüs dünyasına Türk turizminin başkenti Antalya'da, Belek Titanic Otel'de yapılan bir hoş geldin toplantısıyla katıldı.



Türkiye ile birlikte başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde şehirler arası yolcu ve turizm taşımalarında kullanılan Neoplan Tourliner yenilendi. Geçtiğimiz yıl yüzünü IAA 2016 fuarında, Almanya – Hannover'de gösteren Yeni Tourliner, seri üretiminin başlamasıyla birlikte Türkiye pazarına da sunuldu.





Motor ve aktarma organları veya yeni sürüş düzeni





İşletme ekonomisi ve güvenlik

İLERİ TEKNOLOJİ İLE KAZANÇLI EKONOMİ

EfficientCruise & EfficientRoll

GELECEĞİN GÜVENLİK STANDARTLARI



DAHA FAZLA BAGAJ HACMİ





Yeni Tourliner, bagaj hacmini artıran yeni yan duvar yapısı ve kullanıcı dostu hafifletilmiş yeni bagaj kapakları ile de dikkat çekici. Tekerlek üstü trimler, toplamda 30 cm azaltılmıştır. Bu da bagaj bölmesinde ek bir yükleme hacmi kazandırmıştır. Yeni dizayn oval kulplar, bagaj bölmesinin daha kolay açılıp kapanmasını sağlarken, yeni bagaj kapakları da bir önceki versiyona göre %15 daha hafiftir.

Neoplan Tourliner Türkiye satış organizasyonu ve MAN Türkiye üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanışma toplantısına, otobüs işletmecilerinden oluşan davetliler katıldı. Euro 6 normunda motor, çok gelişmiş sürüş, güvenlik ve konfor donanımları ile Yeni Neoplan Tourliner, otobüste yeni bir aşama oluşturuyor. Otobüs, Neoplan geleneğinden kopmayan, sade ama etkileyici görünümü ve yeni gövde dayanıklılık standartları ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor…12.113 mm'lik iki akslı versiyonu ile öne çıkan yeni seyahat otobüsü; 2+1 (38 +1+1 ), 2+2 (46+1+1) ve 2+2 ( 50+1+1) koltuk düzeni ve kapasitesinde sunuluyor.Yeni Tourliner’ın dış görünüşünde yolculuğa davet eden, güven veren, modern hatlara sahip Neoplan çizgileri korunmuş. Bu çizgiler korunurken otobüse kimliğini; yeni nesil Engel Eye – Melek gözü olarak tanımlanan yeni led farlar, rüzgar direncini düşüren yuvarlarlak hatlı ön ve yan görünüm ve Euro 6 motorların soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılayan havalandırma ızgaraları kazandırmış. Artan bagaj hacmi, sürücü yatak alanının büyümesi de gövde özelliklerinden.Şık ve yeni sürüş donanımlarına, kumanda, izleme ve ikaz buton ve ekranlarına sahip şöför mahalli, sürücülerin güvenliği ve rahat sürüş için tasarlanmış. Otomatik vitesli otobüs kokpitinde, vites kolu ve topuzu yerine, düğmeler ve göstergeler kullanılıyor.Tourliner, farklı koltuk uygulamalarına imkan veren, temizlemesi kolay ve yolculara daha fazla faydalı alan sunan düz zemine sahip.yolcu bölümünün aydınlatma, havalandırma, el bagajlarının konması için sağlanan alanı ile mükemmel olduğunu vurguluyorlar. Bu mükemmelik otobüsün içine giren her yolcunun hissedebileceği türden.Yeni Neoplan Tourliner, MAN tarafından üretilen Euro 6 normunda D2676 LOH serisi 12.4 lt' lik 460 Bg gücünde motorla donatılmış. Bu motor otomatikleştirilmiş, kolay vites geçişlerine sahip 12 vitesli şanzımanla tam bir bütünlük içinde çalışyor. Bağımsız tekerlek süspansiyonları ve MAN arka aks yürüyüş düzenini oluşturuyor. Bu düzen EBS / Elektronik Fren sistemi, BA / Fren Asistanı EBA / Acil Frenleme Sistemi ve Acil Fren İkaz Lambaları, EBS / Elektronik Fren Sistemi , ESP / Elektronik Denge Programı, DSP / Dinamik Stabilizasyon Proğramı, LGS / Şerit Takip Sistemi, MAN Brake Matic, MAN Efficien Cruise +, MAN EfficientRoll, GPS destekli seyir kontrol MSC Maksimum Hız Kontrol ve ROP devrilme önleyici sistemlerle bütünleştiriliyor.Yeni Tourliner donanımları ve temel özellikleri ile işletmecilere daha az yakıt tüketimi, daha uzun bakım aralıkları, daha yüksek ortalama sürat vaat ediyor. Bu vaadlerini yerine getirecek teknik imkanlara da sahip bulunuyor. Yolcular için yeni bir konfor ve güvenlik standardı sunuyor.Yeni Tourliner maliyetleri düşürür. Önceki modellerine göre %10 daha az yakıt tüketir. Araç gövdesinde yapılan değişikliklerle, bakım ve onarım masrafları da önemli ölçüde azaltılmıştır.Geliştirilmiş ve test edilip onaylanmış ileri teknolojisi ile çok güçlü ve aynı zamanda çok ekonomiktir. MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C, 460 hp ve 2300 Nm torka sahip güçlü motoru, %10 yakıt optimizasyonu sağlar. Optimize edilmiş turbo şarjı, debi kontrollü ve basınç sensörlü su pompası, EGR’de yapılan optimizasyon ve yeni katalitik konvektör kaplaması ile daha uzun ömürlü egzoz sistemine de sahiptir.Yeni Tourliner’da yer alan EfficientCruise®, GPS desteği ile mevcut seyir kontrol sistemlerinin oldukça gelişmiş şeklidir. Yokuşlu yol şartlarında doğru vitesi belirler. EfficientCruise®, navigasyon sistemine benzer bir şekilde aracın güncel konumunu ve seyir yönünü kayıtlı bir topografik harita üzerinden almaktadır. Prensip olarak yaptığı hesaplama ile mevcut rotanın yaklaşık 3 km öncesini öngörebilir ve mevcut rotanın topografik yapısını (iniş- çıkış) analiz edip, yolun durumuna göre aracın hızını ayarlayarak yakıt tasarrufu sağlar.Yeni Tourliner’da standart olarak sunulan 4. Nesil Şerit Takip Asistanı – LGS IV (Lane Guard System IV) ön camda bulunan LGS modülüne entegre kamera ile şeritleri okur. 60 km/h hızın üzerinde aktive olan sistem, sinyal vererek yapılan şerit değiştirmelerde aktive olmaz. Aynı zamanda dar yollarda sistem otomatik olarak deaktif olur.Eşsiz iskelet yapısı, Tube in Tube Teknolojisi ile devrilme anında ECE-R.66’ya oranla %50 daha fazla enerji absorbe ederek, daha fazla yaşam alanı kalabilmesini sağlar. Yeni Tourliner, 2017 yılının sonunda yürürlüğe girecek olan ECE-R.66.02 yasal yönergenin yüksek taleplerini ise daha bugünden karşılar.ECE R66 yönetmeliği uyarınca; devrilme testi sırasında aracın başlangıç konumu ve bitiş konumunu gösteren test diyagramı.Yeni Tourliner’da sunulan Acil Fren Asistanı – EBA 2 (Emergency Brake Assist), çarpmayı algıladığı durumlarda şoförü uyarır ve otomatik olarak frenleme yapar. Radar Sensörü aracın önünde duran veya hareket eden bir cisim algıladığında, şoförü görsel ve sesli olarak uyarır.

Yeni tasarım ile eşya koyma gözleri önceki modele göre 26 cm genişletilmiştir. Böylece daha büyük çantaların konulmasına olanak tanır. Bununla birlikte eşya koyma gözlerine erişim daha da kolaylaştırılmış. Bagaj raflarının sofistike tasarımı, yalnızca görsel öneme sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla hacim sağlar ve daha kolay erişilebilirdir. Dayanaksız ayak tabanı, yolculara sadece eşya rafına kolay ulaşım imkanı vermekle kalmaz aynı zamanda Tourliner'ı bir koltuk kaldıracı ve iki koltuk alanı ile birlikte engelsiz yapar.

KONFOR İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

KOKPİTTE SÜRÜŞ KEYFİ

Yeni Tourliner'ın dış tasarımındaki büyüleyicilik, iç kısımda da devam eder. Tourliner yolcuları için en yüksek konforu sunarak, onlara ilk andan itibaren rahatlık ve huzuru yaşatır. Güçlü kontrasta ve modern renk uyumuna sahip yeni renk konsepti, ilk anda dinlendirici etkisini gösterir ve özellikle uyumlu bir alan hissi yaratır. Modern tasarımı, çağdaş renkleri, kaliteli malzemeleri ve yeni bir aydınlatma konsepti, son derece uyumlu ve huzurlu bir alan duygusu yaratırken, aynı zamanda konforlu seyahat alanında yeni standartları da belirler. Yeni Tourliner ilk bindiğiniz andan itibaren, zaman ve mekanı, etkileyici bir ferahlık hissi ile buluşturarak çevrenizdeki dünyayı unutmamızı sağlar. Düz zemin yapısı, koltuklara ve üst kısım eşya koyma gözlerine daha kolay ve güvenli erişim sağlar. Yeni arka iç panelleri ise en arkadaki yolculara daha fazla alan sunar.Tourliner sadece yolcularına değil aynı zamanda sürücüsüne de yüksek konfor sunar. Yeni Tourliner’ın geniş ve yüksek kalitedeki sürücü bölümü, rahat hareket alanı ve yeterli saklama gözü ile rahattır. Ergonomik koltuklar, yüksek değerde çok fonksiyonlu direksiyon, kullanımı kolay cihaz ve düğmeler ile sürücünün çalışmasını kolaylaştırır, güvenliği artırır. Daha ferah sürücü yatma yeri ve açılabilir havalandırma kapağı ile sürücüsüne de rahatlık sağlayan bir otobüstür.