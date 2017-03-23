Doğan Taşımacılık 8 adet daha Mega Liner HP aldı

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23 Mart 2017, 18:18

Lojistik sektörünün önemli firmalarından Doğan Taşımacılık, filosuna 8 adet daha Mega Liner HP ekledi.

Krone’nin, Tire’de müşterileri için ürettiği Mega Liner HP, karayolu ve denizyolunun yanında tren taşımacılığında da nakliyecinin her türlü ihtiyacını karşılıyor. 385/55 R 22,5 lastik ebatlı, 2.85-3.00 metre yükseklikteki Krone Mega HP; karayolu, Ro-Ro ve tren kombine taşımacılığında uygun donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. Çatının, yan perdelerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği üst yapı sistemini kullanıcılarına standart olarak sunan Mega Liner Huckepack, çift seyahat yüksekliklerinde de Code XL sertifikasına sahip.Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla satış grafiklerini sürekli yükselttiklerini belirten Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “Doğan Taşımacılık’a bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim en eski müşterilerimizden. Bize ve Krone markasına duydukları güvenin karşılığını verebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.Doğan Taşımacılık Firma Ortağı Yılmaz Doğan ise, “Yıllar önce Krone ile başlattığımız serüvenimize yine Krone ile devam etmenin gururunu taşıyoruz. Krone’nin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ve araçlarının verdiği güven tercihlerimizde önemli rol oynuyor. Ayrıca bize ikinci elde takas imkanı sağlamaları da çok önemli bir avantaj oldu. Tüm Krone çalışanlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.