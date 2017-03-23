TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Doğan Taşımacılık 8 adet daha Mega Liner HP aldı

Doğan Taşımacılık 8 adet daha Mega Liner HP aldı

Tarih 23 Mart 2017, 18:18

Lojistik sektörünün önemli firmalarından Doğan Taşımacılık, filosuna 8 adet daha Mega Liner HP ekledi.

Türkiye’de 10 bin adet kapasitelik fabrikasıyla faaliyet gösteren Avrupa’nın güçlü treyler üreticilerinden Krone, nakliyecilik sektörünün önemli oyuncularından Doğan Taşımacılık’a 8 adet Mega Liner Huckepack (HP) teslim etti. Krone Tire fabrikasında gerçekleşen teslimat törenine Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Doğan Taşımacılık Firma Ortağı Yılmaz Doğan, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Doğan Taşımacılık Genel Müdürü Gökalp Lise ve Krone Türkiye Satış Yöneticilerinden Erkan Şenyurt katıldı. Bu teslimatla birlikte Doğan Taşımacılık’ın filosundaki tüm treylerler Krone imzası taşıyor. 
Krone’nin, Tire’de müşterileri için ürettiği Mega Liner HP, karayolu ve denizyolunun yanında tren taşımacılığında da nakliyecinin her türlü ihtiyacını karşılıyor. 385/55 R 22,5 lastik ebatlı, 2.85-3.00 metre yükseklikteki Krone Mega HP; karayolu, Ro-Ro ve tren kombine taşımacılığında uygun donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. Çatının, yan perdelerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği üst yapı sistemini kullanıcılarına standart olarak sunan Mega Liner Huckepack, çift seyahat yüksekliklerinde de Code XL sertifikasına sahip.
Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla satış grafiklerini sürekli yükselttiklerini belirten Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “Doğan Taşımacılık’a bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim en eski müşterilerimizden. Bize ve Krone markasına duydukları güvenin karşılığını verebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Krone araçları güven veriyor
Doğan Taşımacılık Firma Ortağı Yılmaz Doğan ise, “Yıllar önce Krone ile başlattığımız serüvenimize yine Krone ile devam etmenin gururunu taşıyoruz. Krone’nin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ve araçlarının verdiği güven tercihlerimizde önemli rol oynuyor. Ayrıca bize ikinci elde takas imkanı sağlamaları da çok önemli bir avantaj oldu. Tüm Krone çalışanlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Günay İnşaat da Otokar Atlas'ı tercih etti

 Günay İnşaat da Otokar Atlas'ı tercih etti Hafif kamyon segmentinin iddialı aracı Otokar Atlas, farklı iş kollarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Otokar, ...

Serdal Lojistik, Mercedes-Benz ile güçleniyor

 Serdal Lojistik, Mercedes-Benz ile güçleniyor Serdal Lojistik, filosunu 22 adet yeni Mercedes-Benz nakliye aracıyla güçlendirdi. Servis sözleşmesi ve kasko dâhil...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sayılar, veriler, sonuçlar, yorumlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x