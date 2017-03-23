İMDER, CONEXPO Fuarı'na katıldı

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23 Mart 2017, 18:09

İMDER, ABD'nin Las Vegas kentinde İMDER'in Amerika'daki kardeş kuruluşu Amerikan İş Makinaları Üreticileri Derneği (AEM) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük iş makinaları fuarlarından CONEXPO-CON/AGG Fuarı'na katıldı.

Fuar sırasında kardeş dernekleri olan UNACEA (İtalyan İş Makinaları Derneği), CCMA (Çin İş Makinaları Derneği), KOCEMA (Kore İş Makinaları Derneği), IPAF (Uluslararası Personel Yükseltici Platform Federasyonu) ile bir dizi toplantı düzenleyen İMDER yetkilileri hem sektör, hem de dernek adına önem arz eden faaliyetler ve işbirlikleri için zemin hazırladı. CCCME- Çin Ticaret Odası ile düzenlenen toplantıya Makine Tanıtım Grubu yönetimi ile birlikte katılan İMDER yönetimi iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik düşüncelerini de bu toplantı sırasında paylaştı.Yapılan toplantı sırasında CCCME ile İMDER arasında mutabakat zaptı imzalanma kararı alınarak iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım atıldı. İş makinaları sektöründe önemli bir yere sahip olan uluslararası araştırma firması Off Highway Research Genel Müdürü ile yapılan toplantıda ise İMDER tarafından kiralama sektörüne yönelik yapılacak çalışmaların temelleri atıldı. Türkiye’nin Makinecileri ile birlikte katılım sağlanan fuarda İMDER, Türk makina sektörünün gelişimini ve üyelerinin tanıtımını tüm dünyanın bir araya geldiği bu denli büyük bir organizasyonda tanıtma fırsatı buldu.İMDER ile birlikte toplamda 23 Türk firmasının katıldığı fuarda, 2014 yılında düzenlenen bir önceki fuara göre Türk firma sayısında iki kat artışın olması Türk iş makinaları sektörünün giderek büyüyen gücünü de gözler önüne serdi. Fuarda katılımcı olarak yer alan ve ürünlerini tüm dünyaya sergileyen üyeleri Hidromek ve MST İş ve Tarım Makinalarını ziyaret eden İMDER, firmaların görüşlerini de yerinde alma fırsatı elde etti.Ülkemizin önemli iş makinası üreticilerinden Hidromek yeni ürünlerini uluslararası bir platformda sergileyip büyük ilgi toplarken, fuardan genel olarak memnun olduklarını belirterek dünya üzerindeki genel siyasi-ekonomik durumdan dolayı fuar katılımlarında yaşanan düşüşün CONEXPO Fuarında çok belirgin olmadığını kaydetti.İMDER üyesi, iş makinaları sektörünün önemli üretici temsilcilerinden MST’nin standına da ilgi yoğundu. MST’nin bünyesinde yer aldığı Sanko Holding’in Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, fuara dair düşüncelerini İMDER’in ziyareti sırasında paylaştı. Konukoğlu Türk makinacılarını son yıllarda dünyanın pek çok noktasında düzenlenen farklı fuarlarda görme imkanımız olduğunu ve Türk firmalarının dünya ile rekabet etme konusunda önemli bir yol aldığını ifade etti. Makine alımının sanayinin tüm kollarında yaygınlaşması ile sektörümüzün daha da büyüyeceğini ve önümüzdeki fuarlarda katılımcı Türk firma sayısının daha da artacağını sözlerine ekleyen Konukoğlu, uluslararası fuarların Türk makinacılarının kendilerine olan güvenin artmasında etkin rol oynadığını, katıldıkları bu fuarlar ile teknolojilerini tanıma, dünya teknolojileri ile kıyaslama ve geliştirme imkanı elde ettiklerini belirtti. Konukoğlu son olarak devlet desteğinin ve Makine Tanıtım Grubu faaliyetlerinin sektörün gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti.