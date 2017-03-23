Oyak Renault çalışanları, eğitim desteği için koşuyor

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23 Mart 2017, 17:59

Oyak Renault çalışanları, Tohum Otizm Vakfı'nın gönüllü koşucuları olarak, otizmli çocuklara eğitim desteği için Runatolia Maratonu'nda ''İyilik Peşinde Koş''tu. Otizmli çocukların özel eğitimi için kurulan burs fonuna bağış topladı.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault’un çalışanları, otizmli çocukların bağımsız, özgür bireyler olarak yaşayabilmeleri ve otizme dikkat çekebilmek için Antalya’da bu yıl 12’incisi düzenlenen Runatolia Maratonu’nda koştu.

Buğday, AÇEV, AKUT, Koruncuk gibi sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Adım Adım Platformu ile 2015 yılından bu yana “İyilik Peşinde Koşan” Oyak Renault KoşuyOR Takımı, bu kez 5 Mart’ta düzenlenen Runatolia Maratonu’nda 42 gönüllü koşucusuyla adımlarını Tohum Otizm Vakfı için attı ve 2.584 bağışçıdan, toplam 58.934 TL bağış toplayarak 3 otizmli çocuğa eğitim bursu sağladı. Runatolia Maratonu’nda 8 otizmli çocuğun eğitim masraflarını karşılayacak toplam 156.049 TL bağış toplandı.

Runatolia’da Rekor Kırdı!



Oyak Renault KoşuyOR Takımı koşucusu Halil Onsekizoğlu, kampanya boyunca toplam 743 kişiden aldığı bağış ile Runatolia Maratonu’nda bugüne kadar en çok kişiden bağış toplayan gönüllü koşucu oldu. Onsekizoğlu, bu başarısıyla, Türkiye’de düzenlenen tüm maratonlarda en çok bağışçısı olan 3. Koşucu unvanını da kazandı.

Çevresindeki kişilere kampanyasına destek olmaları için bire bir e-postalar göndererek bu başarıya ulaşan Onsekizoğlu, otizmi çok sayıda kişiye duyurmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Bağışçılarından ortalama 12 TL bağış alarak büyük bir başarıya imza atan Onsekizoğlu, bağış yapmak için büyük miktarlara gerek olmadığını; küçük miktarda bağışların bir araya geldiğinde yaratacağı mucizeyi de gözler önüne serdi.

Oyak Renault KoşuyOR Takımı

Oyak Renault çalışanlarının 2012 yılında kurduğu Oyak Renault KoşuyOR Takımı, Adım Adım Platformu ile birlikte 2014 yılından beri “İyilik Peşinde Koşuyor”. Adım Adım Platformu’nun son iki yılda düzenlediği etkinliklere en çok koşucuyla katılan ve en fazla bağış toplayan takım olan Oyak Renault KoşuyOR, 2016 yılında İstanbul Maratonu’na 250 koşucuyla katıldı. Oyak Renault KosuyOR, yine 2016 Yılında, “Wings For Life” yarışında, dünya sıralamasında en geç “sobelenen” 20. takım olmayı da başardı.

