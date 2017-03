OSD Genel Kurulunda hedef belirlendi: 27 milyar dolar ihracat

Anasayfa » Güncel

23 Mart 2017, 17:40

Kudret Önen, “2016 yılında 1.5 milyon adetlik üretim ve 1.1 milyon adetlik ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza atan Türk Otomotiv Sanayii, 2017’ye tüm zamanların en büyük ihracat hedefi ile başladı” dedi.

43’üncüsü gerçekleştirilen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul’da 2016 yılına ilişkin değerlendirmeler yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen;



Önen: “Sanayimizin geleceği için önerilerimizi dile getiriyoruz”

Önen: “Otomotiv Sanayii dev bir aile ve büyümeye devam ediyor”

Kudret Önen OSD Başkanlığı görevine devam edecek



İHRACAT BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak kazanan firmalar;



PLATİN PLAKET

ALTIN PLAKET



ALTIN MADALYA

GÜMÜŞ MADALYA

YAN SANAYİİ BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak kazanan firmalar;

TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak kazanan firmalar;

“Sanayimiz, son yıllarda kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam etmesi sonucunda, 2016 yılında da üretimdeki büyümesini sürdürdü ve gururla söyleyebiliriz ki 2015 yılında kaydettiği tarihi rekorun üzerinde bir performans gösterdi. Geçtiğimiz yıl üretilen her 100 aracın 77’si yurt dışına gönderildi ve sanayimiz ilk kez ihracatta 1 milyon adet eşiğini aştı. AB pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam etmesinin yanı sıra otomobil sınıfında üretimine başladığımız yeni ürünlerin etkisiyle sanayimiz hem üretim hem de ihracatta rekorlara koştu. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, ihracatımız adet bazında yüzde 15, dolar bazında da yüzde 12 arttı. Otomotiv Sanayiimiz, tek başına Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 16,8’ini oluşturarak sektör sıralamasında 11’inci yılında da ilk sıradaki yerini korudu” dedi.2016 yılının rekor ihracatı takiben 2017 yılında da tüm zamanların en yüksek ihracat hedefi ile yıla başladıklarını söyleyen Önen, “Ancak yılın ilk aylarında başlayan iç pazardaki daralma bu şekilde devam ederse üretimimizin negatif etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.2016 yılında birçok yeni otomobil projesinin hayata geçirildiğini hatırlatarak otomotiv sanayiinin ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Önen, “Uzun bir süre Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim üssü olarak anıldığımız konumumuzu aşarak, yeni binek otomobil projeleriyle birlikte toplam otomotiv üretiminde önde gelen bir üretim merkezine dönüştük. 2016 yılında kapasitemiz 1,7 Milyon adetten 1,9 Milyon seviyesine, ana sanayi istihdamımız 48.700 çalışandan 53.400 çalışan seviyesine yükseldi. Ülkemizin dış ticaret dengesine ve vergi gelirlerine sağladığımız olumlu katkı, sanayimizin stratejik önemini ön plana çıkartıyor. Teşvikler ile desteklenen yeni projelerin etkisi ile 2017 yılında ihracat bazlı üretim artışına devam edeceğimize inanıyoruz. Bu noktada hep ifade ettiğimiz gibi, sanayimizin rekabetçiliğini sürdürülebilir kılmak için istikrarlı bir iç pazarın yanı sıra ekonomide yatırım ve satın alma kararlarının olumsuz etkilenmeyeceği bir seyrin büyük önem taşıdığını hatırlatmakta yarar var” dedi.2016 yılında ihracat ve üretimde ulaşılan rekorlara karşın yurtiçinde meydana gelen gelişmelerin iç pazarı doğrudan etkilediğini belirten Önen, “2016 yılındaki üretim rakamlarına bakıldığında ticari araç grubunda üretimin bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında daraldığı ve hafif ticari araç grubundaki daralmanın da yüzde 2 seviyesinde olduğu görülüyor. Diğer taraftan ağır ticari araç grubunda bu oran yüzde 44 seviyesinde. Pazar rakamlarına bakıldığında aynı dönemde ticari araçlarda yüzde 12 oranında daralma olduğu görülüyor. Hafif ticari araç grubunda bu oran yüzde 6, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 44 seviyelerinde” dedi ve Sanayinin sürdürülebilir geleceği için tedbirlere yönelik önerilerini üç gruba ayırdıklarını söyleyen Önen, “Türk Otomotiv Sanayii’nin güçlü konumunu hem içeride hem de dünyada koruyabilmesi için Hükümetimize kısa; orta ve uzun vadeli önerilerimiz oldu. Kısa vadede iç pazarın istikrarlı büyümesini sürdürmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda özellikle ticari araç pazarında yaşanan ciddi daralma dikkate alınmalı. Ticari araç pazarının canlanmasıyla sağlanabilecek üretim artışı için kiralama sisteminin açılmasına yönelik düzenleme yapılması son derece önemli. Otomotiv pazarının canlandırılması için yaşlı araçların bir hurda teşviki çerçevesinde yenilenmesi de çok önemli bir fırsat olacaktır. Sektörümüzün uzun vadedeki sürdürülebilirliği için özellikle otomotiv sanayindeki küresel teknolojik dönüşüme dikkat etmemiz gerekiyor. Küresel otomotiv sanayii Dijital Dönüşüm sürecinde çok hızlı ilerliyor ve yeni yatırım çekebilmek adına rakiplerimiz çok çalışıyor. Elbette Türkiye’de de Dijital Dönüşüm Platformu gibi oluşumlarla bu konuda atılan önemli adımlar var. Ancak bunların verimli çalışması konusunda hep birlikte daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Sanayimizin önemli bir sürecin arifesinde olduğunu dikkate almamız gerekli ” dedi.11 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinin Türkiye ihracatının lideri olduğunu hatırlatan Önen, “Otomotiv Sanayii artık Türkiye’nin en büyük ailesi diyebiliriz. Direkt ve dolaylı istihdam olarak bakıldığında 450 bin kişiye gelir sağlayan sektörümüz, yeni ürün ve fabrika yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. 2016 yılında yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelere rağmen hedefleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren sanayimiz, ülkemiz insanına ve geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 23 oranında artış gösterdi. Bu dönemde toplam ihracat 1 milyon 141 bin adet, otomobil ihracatı ise 746 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında bir önceki yıla göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12, Euro bazında da yüzde 13 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı yılı yüzde 21 artışla 8,3 milyar dolar seviyesinde kapattı” dedi.Kuruluşu Haziran 1974 yılında dayanan ve Kasım 1979 yılında bugünkü adını alan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)’nin 43. Olağan Genel Kurulu’nda Kudret Önen yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. OSD, Türkiye’nin ihracatta lokomotif sektöründeki 14 üye firması ile 43 yıldır Türk Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olarak ülkemiz otomotiv sanayisini uluslararası platformda temsil eden OSD, otomotivde rekabetçilik açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Dernek ayrıca ülkemizi, ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla, güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde temsil ediyor.1. Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. (3 Milyar 770 Milyon ABD Doları)2. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (3 Milyar 242 Milyon ABD Doları)3. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (2 Milyar 834 Milyon ABD Doları)4. Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (2 Milyar 23 Milyon ABD Doları)5. Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. (1 Milyar 801 Milyon ABD Doları)1. Mercedes Benz Türk A.Ş. (907 Milyon ABD Doları)1. MAN Türkiye A.Ş. (338 Milyon ABD Doları)2. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (323 Milyon ABD Doları)3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (139 Milyon ABD Doları)4. Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. (129 Milyon ABD Doları)5. Karsan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. (100 Milyon ABD Doları)1. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (63 Milyon ABD Doları)2. Honda Türkiye A.Ş. (51 Milyon ABD Doları)1. Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.2. Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.3. Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (36 patent tescili)2. Ford Otomotiv San. A.Ş. (17 patent tescili)3. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (14 patent tescili)4. MAN Türkiye A.Ş. (8 patent tescili)5. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (6 patent tescili)6. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (3 patent tescili)7. Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2 patent tescili)8. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1 patent tescili)